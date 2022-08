Casemiro se emociona en su despedida del Real Madrid: "Quiero dejar muy claro que un día volveré"

Casemiro ya forma parte del salón de la fama del Real Madrid, convertido en leyenda como jugador esencial de la última época dorada del club. Como tal, antes de marchar al Manchester United, este lunes ha recibido un homenaje en la Ciudad Deportiva del equipo de Chamartín con la presencia de Florentino Pérez y con los 18 títulos conseguidos también en la sala.

Ya durante el vídeo de sus mejores momentos con la camiseta blanca, Casemiro no ha podido contener las lágrimas y nada más decir "buenos días" el brasileño se ha derrumbado. Casi sin poder pronunciar ninguna palabra ha explicado cómo fue la llegada a un país nuevo donde construyeron su vida. "Antes de jugar en el Real Madrid tenía el reto de jugar en el Castilla y fue una ilusión muy grande porque aprendí los valores, la cantera de este club que para mí es el futuro", ha explicado.

Casemiro ha dado gracias a todas las personas, familiares y compañeros, que le han acompañado desde 2013, año en el que recaló en el club. Entre todos, ha destacado a sus 2 compañeros inseparables en el medio del campo: "Gracias a mis compañeros, sin ellos no hubiese sido posible. Pero no puedo dejar de hablar de dos: Modric y Kroos. He disfrutado mucho con ellos jugando al fútbol". Con su marcha, la 'CMK' o 'el triángulo de las Bermudas', como los bautizó Carlo Ancelotti, pasa a la historia del Real Madrid.

El brasileño ha dado las gracias a la afición de la que ha dicho se queda "con la imagen de la última Champions" y por la exigencia. Por último, ha querido lanzar un mensaje: "Quiero dejar uy claro que un día volveré aquí para dar más y todo lo que me ha dado el club me ayudará para seguir mi trayectoria".

Las palabras de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid se ha deshecho en elogios hacia el centrocampista a quien le ha dicho que ha sido "ejemplar" durante todos estos años y, por ello, se ha "ganado el derecho a decidir su futuro". "Gracias por estar ahí y actuar como un padre para los jóvenes. Has sido un ejemplo de compromiso y de valores. Ven en ti un ejemplo de trabajo y sacrificio. Los seguidores siente afecto hacia ti porque lo has dado todo. Eres un ejemplo para mí como presidente y para todos los aficionados, donde quiera que estés serás un embajador; siempre serás uno de los nuestros", le ha dicho el presidente.

El presidente del Real Madrid ha confesado que nunca pensó "que este día podía llegar". "Recuerdo a aquel chaval que llegó al Castilla con 20 años y recordaré tus extraordinarios 20 minutos en Dortmund", ha recordado Pérez.

"Gracias, querido Case, sabes que esta ha sido, es y será tu casa. Gracias por ayudarnos a hacer más grande el Real Madrid", ha concluido el presidente blanco.