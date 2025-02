Carlos Lacaci, sobre la sentencia a Luis Rubiales: "No se habría acreditado que existiera ni violencia física ni intimidación"

Luis Rubiales ha sido condenado a una multa de 10.800 euros por un delito de agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial. El juez José Manuel Fernández-Prieto dictaba este jueves su sentencia, solo seis días después de dar por finalizado en juicio, y lo hacía condenando al expresidente de la RFEF por en delito de agresión sexual en su grado más bajo y absolviendo tanto a Rubiales como a Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera del delito de coacciones.

La sentencia sí confirma que no hubo consentimiento de Jenni Hermoso a Luis Rubiales y que se produjo un delito de agresión sexual. Carlos Lacaci, de Lacaci & Delgado Abogados, ha analizado en las Noticias de la Mañana de Antena 3 Noticias dicha sentencia, ofreciendo algunas de las claves de la misma en una entrevista con Manu Sánchez.

"Lo primero que sorprende es la celeridad con la que su señoría ha dictado la sentencia. Parece que lo tenía bastante claro. Por otra parte, es cierto que la pena es a la mínima que le podía condenar si estimaba que había agresión sexual", ha explicado Lacaci.

El abogado Carlos Lacaci también ha subrayado el hecho de la baja cuantía de la indemnización que el magistrado ha impuesto a Luis Rubiales, mucho más reducida que la que solicitaban las acusaciones.

"Sí, es cierto que la indemnización por responsabilidad civil es muy inferior a la que venían solicitando las acusaciones. Recordemos que solicitaban 50.000 euros de Rubiales y otros 50.000 de los otros tres acusados. Al final, se ha quedado en 3.000 euros lo que seguramente sea un motivo más del recurso que seguramente vaya han interponer las acusaciones", ha indicado Carlos Lacaci.

¿Por qué el juez estima que no hubo coacciones a Jenni Hermoso?

El hecho de que el magistrado no haya estimado que hubo coacciones a Jenni Hermoso es quizás el aspecto que más controversia ha generado de la sentencia a Luis Rubiales. Carlos Lacaci ha explicado que el juez José Manuel Fernández-Prieto ha entendido que no se ha podido probar, analizando el conjunto de pruebas en el juicio, que "existiera ni violencia física ni intimidación",

"Hay que explicar que, según ha fundamentado su señoría la sentencia, que las acusaciones en sus escritos de calificación no dejaron claro que se habría producido intimidación o violencia física. Y, por tanto, como en sus propios escritos de acusación no había dejado claro este hecho dice el juez que esto podría causar y, de hecho, causaría indefensión a la parte que estaba acusada porque no se podría defender de un hecho por el que no vendría acusada. Por eso no estima el cargo del delito de coacciones y fundamenta que , según su interpretación, que del acervo probatorio no se habría acreditado que existiera ni violencia física ni intimidación frente a la señora Hermoso", ha explicado Carlos Lacaci.

Respecto a los posibles recursos a la sentencia por parte de las acusaciones y las defensa, el abogado ah pronosticado que es probable que se produzcan porque la pena "no deja del todo conforme a ninguna de las partes".

"Los recursos ante una sentencia que no es firme caben, es un derecho que asiste a las partes. Y la defensa, si quiere la absolución, es probable que recurra indicando que el consentimiento o la falta de consentimiento que, en este caso, el juez ha visto por acreditado no fue tal. Entendemos que las acusaciones también pueden recurrir y, de hecho, seguramente recurran porque es una sentencia que no deja del todo conforme a ninguna de las partes. La acusación pedía una pena mayor y por dos delitos, de agresión sexual y coacciones, y la defensa pedía la absolución que no ha tenido", ha concluido Carlos Lacaci.

