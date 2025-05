Carlo Ancelotti: "¿LaLiga? En el fútbol todo puede pasar..."

El Real Madrid retrasó el alirón liguero del Barcelona, al menos hasta esta noche, gracias a un gol de Jacobo Ramón en el minuto 95. La victoria sobre la bocina de los blancos impidió que los de Hansi Flick fueran campeones anoche sin jugar y les obliga a ganar hoy al Espanyol en Cornellá si quieren levantar su 28º título liguero. Los de Ancelotti se sobrepusieron anoche a las numerosas bajas y derrotaron al Mallorca, remontando el tanto inicial de Valjent. Kylian Mbappé y Jacobo Ramón dieron los tres puntos al Madrid y Ancelotti elogió la actitud de los suyos pese a "la dificultad".

"El equipo no ha bajado los brazos a pesar de la dificultad. Tener doce jugadores lesionados es bastante raro. Hemos sido capaces de suplir las bajas, que son muchas y de jugadores muy importantes. Nunca he visto a un equipo tirar 40 veces a puerta como hemos hecho hoy", subrayó el técnico italiano.

Sobre si es el título de Liga está o no cerrado, Ancelotti señaló que hay que pelear hasta el final.

"Creemos en hacer lo nuestro, que es ganar los dos últimos partidos y después a ver qué pasa. El deber de hoy era no regalar LaLiga, ellos tienen que jugar mañana. En el fútbol todo puede pasar. Si ganan les felicitamos y si no seguimos en la pelea", indicó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid realizó un análisis de los problemas que ha atravesado el equipo esta temporada.

"A nivel ofensivo lo hemos hecho bien, al no tener un delantero centro como el año pasado en estos partidos se sufre más para marcar. Esta temporada hemos encajado demasiados goles por muchas razones pero primero porque nos han faltado cuatro o cinco defensas. La gestión del grupo ha sido sencilla, sin problemas a nivel personal. Ha sido buena porque todos los jugadores me han tenido el respeto necesario. Los problemas que hemos tenido no han sido por este motivo. Ni mano izquierda ni todas estas tonterías. Ha sido falta de equilibrio en el campo y nos han penalizado las lesiones, no hemos sido capaces de arreglar la emergencia. La mano izquierda y el látigo son tonterías muy grandes", apuntó el italiano.

Ancelotti elogia la actitud ante el Mallorca: "Si se hubiese hecho en todos los partidos..."

El entrenador del Real Madrid quiso incidir en la actitud de los suyos ante el Mallorca y lamentó que esa actitud no se haya repetido en más partidos a lo largo de la temporada.

"Todos han hecho un gran esfuerzo y estamos muy contentos porque queremos acabar la temporada bien. El partido no empezó bien pero después el equipo lo hizo muy bien en todos los sentidos. Ha sido sorprendente el equipo esta noche, con un montón de bajas, con un esfuerzo extraordinario por parte de todos. Si se hubiese hecho en todos los partidos podría haber sido una mejor temporada", afirmó Ancelotti.

Por último, el entrenador italiano celebró los buenos minutos de Jesús Vallejo en la segunda oportunidad de la temporada y desveló lo que habló con el canterano Víctor Muñoz tras su fallo en la clara ocasión que pudo evitar la derrota en el clásico.

"Me gusta mucho lo que ha pasado porque Vallejo ha jugado muy poco pero siempre su actitud ha sido top en los entrenamientos todos los días. Podía merecer jugar pero ha sido más complicado porque hemos preferido dar a los jóvenes como Raúl Asencio más protagonismo. e hablado con Víctor, le he visto afectado después del partido y le dije que no tiene que pensar en lo que ha fallado sino en el que va a marcar el próximo. En fútbol han fallado los grandes futbolistas, es joven y tiene que pensar que es un gran jugador que va a meter la próxima", concluyó Ancelotti.

