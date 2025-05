Carlo Ancelotti: "Hay cosas que no puedo explicar ahora porque estoy en el Real Madrid"

Carlo Ancelotti ha ofrecido este martes una de sus últimas ruedas de prensa como técnico del Real Madrid después de que este lunes Brasil hiciera oficial su llegada como seleccionador este mismo 26 de mayo.

El técnico italiano ha tenido palabras de agradecimiento al club donde ha entrenado estas seis últimas temporadas. "No me puedo arrepentir de nada. Lo he pasado fantásticamente aquí y quiero hacerlo los 15 días que me quedan", ha dicho.

"No podía entrenar al Madrid toda la vida"

"Nunca he sentido que el Real Madrid no me quería. Siempre me ha mostrado cariño y siempre me lo mostrará. Estas son las cosas de la vida, no podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida. El club necesita un nuevo impulso. No hago un drama de esto", ha dicho Ancelotti.

"Mil gracias a este equipo y a este club. Seguiremos cada uno por lo suyo y seré una aficionado del Real Madrid para toda la vida. Nunca pensé que podría entrenar al Real Madrid durante seis años. Ha pasado y hay que agradecérselo al club".

Xabi Alonso tiene "todas las herramientas"

El todavía entrenador blanco ha reconocido tener "mucho cariño" a Xabi Alonso, que será próximo técnico del Real Madrid salvo cambio de última hora. Italiano y tolosarra compartieron una etapa como entrenador y jugador en el Bayern Múnich.

"A Xabi Alonso no tengo ningún consejo que darle. Tiene todas las herramientas para ser un buen entrenador en el futuro", ha concluido Ancelotti, quien también ha asegurado que el fin de su etapa en el Real Madrid ha sido "una decisión común".

"Hay cosas que no puedo explicar ahora"

"Hay cosas que no puedo explicar ahora porque estoy en el Real Madrid y quiero respetar esta camiseta hasta el último día. Soy muy feliz, aunque quería ganar Laliga y la Champions League", ha dicho el italiano.

