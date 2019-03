El Barcelona recurrirá la sanción de la UEFA por las esteladas "hasta el final"

"No ha caído nada bien una sanción de 40.000 euros por cánticos a la independencia y lucir 'esteladas'. Iniciamos un proceso diplomático y de conversaciones con UEFA que no ha funcionado y no ha sentado bien. Recurriremos a la UEFA, al TAS, dependiendo de eso si hace falta iremos a la Corte ordinaria de Suiza y si hace falta iremos a Estrasburgo. Iremos si hace falta hasta el final", aseguró a los medios desde Minsk.

Mestre recalcó que no les gusta esta sanción. "Seguiremos defendiendo los intereses del club y veremos qué pasa, no estamos para nada satisfechos. Seguiremos el proceso que el reglamento de la UEFA determina, no haremos una guerra sino defender los intereses del club. No haremos nunca limitar que la gente pueda expresar su opinión", aseguró.

Y es que la UEFA ha sancionado al FC Barcelona con una multa económica de 40.000 euros por las diversas 'esteladas' --banderas independentistas-- que se vieron en el Camp Nou durante el partido de la fase de grupos de la presente Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen, una sanción que se suma a la multa de 30.000 euros que tuvo que pagar el club por las 'esteladas' en la final de la pasada 'Champions' de Berlín.

Las esteladas provocaron la sanción

La multa de 40.000 euros impuesta por el Comité de Control, Etica y Disciplina de la UEFA se debe a la presencia de varias banderas 'esteladas' que el público del Camp Nou esgrimió en los prolegómenos del partido contra el equipo alemán, que finalizó con triunfo blaugrana (2-1).

El club blaugrana, que apeló sin éxito a la UEFA para que la primera sanción de 30.000 euros del Comité de Control, Etica y Disciplina del ente federativo quedara en nada, ahora deberá abonar una segunda multa de mayor cuantía por las 'esteladas' exhibidas por sus socios y aficionados en el Camp Nou en el primer partido de 'Champions' de esta temporada en el feudo blaugrana.

Además, el himno oficial de la Liga de Campeones fue silbado por parte de la grada como protesta a la primera multa, que tuvo lugar tras los hechos sucedidos en la final berlinesa de la 'Champions' que el Barça ganó a la Juventus de Turín (1-3), y tras los pitos fueron desplegadas en las gradas varias banderas a favor de la independencia de Catalunya, con cánticos de '¡Independencia!'.

Sanciones muy cuantiosas

Entonces, el Comité de Control, Etica y Disciplina de la UEFA sancionó con 30.000 euros al FC Barcelona en virtud del artículo 16.2, que dictamina que se castiga "el uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otra cosa que signifique o transmita un mensaje que no tenga relación con el evento deportivo, especialmente mensajes ofensivos o provocativos de naturaleza política, ideológica, religiosa".

Las alegaciones del club blaugrana fueron en vano y la defensa del Barça no ha servido para evitar esta segunda multa, ahora de 40.000 euros. Tras la primera sanción, este fue el comunicado del club blaugrana, que prepara una nueva defensa que se dará a conocer en breve: "Las esteladas responden a un sentimiento popular muy antiguo y arraigado socialmente, que sobrepasa cualquier posible mensaje político y que, por tanto, su exhibición en un campo de fútbol no puede ser objeto de sanción en el futuro".