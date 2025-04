El Real Madrid se planta antes de la final de la Copa del Rey: ¡Ni entrenamiento, ni rueda de prensa ni cena oficial!

Las declaraciones de González Fuertes (VAR) y De Burgos Bengoetxea (árbitro principal) han hecho estallar la previa de la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Unas declaraciones que han llevado al club blanco a plantar a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y no acudir a ninguno de los actos oficiales de este viernes (rueda de prensa, entrenamiento y cena oficial). En el Real Madrid las palabras de González Fuertes, asegurando que iban a "tener que empezar a tomar medidas, muchísimo más serias de las que se están tomando" por los vídeos de RMTV han causado sorpresa, a la vez que entienden que hay un conflicto de intereses que les imposibilita para dirigir la final de este sábado ante el Barça de Hansi Flick.

En especial, el problema están en las declaraciones de González Fuertes, árbitro designado para estar en el VAR en la final de la Copa del Rey, quien se ha mostrado contundente ante los polémicos vídeos de RMTV.

"No te quepa ninguna duda de que vamos a tener que empezar a tomar medidas, muchísimo más serias de las que se están tomando. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, tendréis noticias. Vamos a hacer historia y no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando", apuntaba González Fuertes en plena rueda de prensa.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmaba hace solo unos minutos la decisión del Real Madrid de no acudir ni a la ruda de prensa, ni al entrenamiento en la Cartuja, ni tampoco a la cena oficial.

"El Real Madrid CF ha comunicado a la RFEF que no llevará a cabo la rueda de prensa ni el entrenamiento oficial previo a la final de la #CopaDelReyMAPFRE programado para hoy en el estadio La Cartuja de Sevilla", informaba la RFEF a las 19:15 horas de este viernes.

