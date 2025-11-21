Hansi Flick reconoce que Lamine Yamal "tiene altibajos"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que Lamine Yamal está recuperado y disponible para el partido ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga, en el que Joan García será titular bajo palos y Raphinha partirá desde el banquillo. Marcus Rashford, por su parte, es duda tras perderse los dos últimos entrenamientos por fiebre.

"Lamine ha dado un paso adelante"

En rueda de prensa desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick elogió "la disciplina" y "el trabajo duro" de Lamine Yamal durante el parón internacional, en el que el jugador ha tratado la pubalgia que arrastra desde el inicio de temporada.

"La lesión no terminará un día concreto. Tiene altibajos y lo está gestionando con nuestro equipo médico. Ha dado un paso adelante en este sentido", explicó.

El técnico defendió la decisión de que el futbolista no acudiera con la selección española. "Se tomó la decisión correcta al evitar que Lamine Yamal acudiera con la selección para seguir con su tratamiento. Es jugador nuestro y lo cuidamos, como también hace la selección", añadió.

Joan García, titular; Raphinha, con minutos

Flick también confirmó que Joan García será el portero titular frente al Athletic y que Raphinha volverá a tener minutos tras su lesión. "Estará en el banquillo y podría jugar 10 o 15 minutos, lo que supone un paso muy grande para él", destacó.

Sobre el estado de Pedri, el alemán fue prudente: "No sé si estará listo para el partido del martes contra el Chelsea o de la próxima jornada contra el Alavés, pero la evolución es buena y volverá pronto", comentó.

Además, el técnico aseguró que tiene clara la sustitución de Frenkie de Jong, sancionado, aunque prefirió no revelar el nombre del reemplazo. "Sé cómo reemplazar a Frankie de Jong", se limitó a decir.

Rashford, duda por fiebre

El alemán confirmó que Marcus Rashford es duda para el encuentro: "Se ha perdido los dos últimos entrenamientos porque tiene fiebre y es duda para el encuentro de mañana", desveló.

"¿Messi? Encajaría en cualquier equipo"

Preguntado por una hipotética vuelta de Leo Messi, Flick no dudó en elogiarlo: "¿Por qué no? Messi encajaría en cualquier equipo. Es el mejor jugador de los últimos diez años o más. Disfruté de verle jugar al fútbol. Es increíble lo que ha hecho. Su contrato acaba en 2028 y el mío en 2027, esa no es una pregunta para mí", afirmó entre risas.

El regreso al Camp Nou

El regreso al Spotify Camp Nou, con un aforo provisional de 45.401 espectadores tras dos años y medio en Montjuïc, también fue tema central de la rueda de prensa. "Es un campo de fútbol, eso es lo que nos gusta. Estamos contentos. Tenemos que verlo, pero puede darnos mucha energía porque es un estadio más cerrado. Los aficionados saben cuando necesitamos su empuje y nos apoyan mucho, es bueno verlo y sentir la buena conexión que existe con el equipo", reflexionó Flick.

Pelea con el real Madrid por el liderato

Sobre la pelea por el liderato con el Real Madrid, el técnico alemán pidió calma. "La temporada es muy larga y el cuadro blanco es un gran oponente, como otros equipos como el Villarreal o el Atlético de Madrid", recordó.

"Nunca hemos dudado de lo queremos hacer y de cómo jugar para alcanzar los objetivos, igual que la semana pasada. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ofrecer nuestro mejor rendimiento en cada partido", apuntó.

Por último, Flick destacó la dificultad del rival de este sábado: "El Athletic Club es un rival muy bueno, un equipo de nivel Champions, y será una buena oportunidad para comprobar el nivel actual de los azulgranas", concluyó.

