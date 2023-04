Azpilicueta lanza otro aviso al Madrid de cara al miércoles: "Somos mejores de lo que piensan"

César Azpilicueta no estará en la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid este próximo miércoles. El defensa español ha repasado en una entrevista con EFE las opciones de su equipo ante los blancos, la mala temporada de los blues y los 3 entrenadores que ha tenido el Chelsea durante esta temporada.

El internacional por la Selección es baja desde mediados de febrero debido a un fuerte golpe que recibió en pleno partido. Además, también arrastra dolencias en la rodilla que imposibilitan su presencia el próximo miércoles en el Bernabé.

Tras Tuchel y Potter... ahora vuelve Lampard

"Cuando el club decidió que volviera Frank... Ya le conocemos y tenemos un objetivo en común: terminar la temporada de la mejor manera posible. Tenemos una oportunidad en Champions, que sabemos que es complicado estar ahí", explicó el futbolista de 33 años.

¿Cómo ve la eliminatoria ante el Real Madrid?

"Esto es una eliminatoria que nos va a demandar lo máximo, de cada uno y como equipo, porque jugamos contra los vigentes campeones. Es el tercer año seguido que jugamos contra ellos... Tienen mucha experiencia.

¿Qué supone enfrentarse a los blancos en Champions?

"Es un equipo muy peligroso, porque crees que tienes el control del partido, lo hemos vivido en nuestras carnes, cuando íbamos 0-3 el año pasado y nos remontan. La sensación que dieron el año pasado es que estaban eliminados en todos los cruces y ganaron la competición... Pero no es solo a base de la música de la Champions. Es a base de la calidad, de la experiencia... Van 2-0 abajo con el Liverpool y no se vuelven locos, no se hunden. Acaban ganando con una amplia ventaja. En esas situaciones, cuando parecen que lo tienen perdido, sacan la calma y lo gestionan", asegura.

Y... ¿los rumores que colocan a Luis Enrique en el banquillo?

"Luis Enrique es un técnico con el que he trabajado en dos etapas en la selección, mis mejores partidos en la selección han sido con él, con el que he tenido gran protagonismo. Lo he disfrutado mucho. Solo tengo palabras de agradecimiento para él", sentenció Azpilicueta.