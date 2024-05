El aviso de Xavi a la afición del Barça: "Tienen que entender que la situación es muy difícil"

Xavi Hernández ha mostrado su faceta más negativa, o realista, depende de como se mire, en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería de la jornada 36 de la Liga. El de Tarrasa ha pedido cambios para poder competir por títulos en la próxima temporada 2024-2025.

"El objetivo es cambiar, si no no se puede mejorar", dijo un Xavi serio y que se explayó poco en sus respuestas.

Ante el complicado panorama del FC Barcelona a nivel económico y de Fair Play financiero (es posible que no pueda incorporar a ciertos jugadores), la leyenda azulgrana mandó un mensaje a la directiva para intentar mejorar la plantilla, pero también quiso dirigirse con franqueza al aficionado culé: "Pienso que el culé debe entender que la situación es muy difícil. Sobre todo, a nivel económico. Tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con hace 25 años. No estamos en las mismas condiciones que otros clubes con situaciones económicas muy ventajosas. Eso no significa que no queramos competir, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Necesitamos estabilidad y tiempo, pero intentaremos competir", explicó.

"El culé tiene que entender que la situación es muy difícil a nivel económico, no estamos como otros grandes clubes..."

El catalán dejó claro que la situación de la entidad poco tiene que ver con lo que hubo en el pasado (hace 20-25 años): "Antes un entrenador del Barça decía 'quiero a este, este y este', ahora no es así".

El aspecto económico fue lo más comentado en la rueda de prensa: "Será lo que nos marcará el poder hacer cambios o no", admitió, sobre las posibles incorporaciones y marchas, Xavi respondió con sinceridad al periodista: "No te lo cuento a ti, se lo cuento a Deco".

"La intención no era que Roque llegara en diciembre..."

Sobre Vitor Roque: "La intención no era que viniese en diciembre, era que se quedase allí. Se abrió la opción con las lesiones de Gavi y Balde. Para su formación, creímos que fuese lo mejor. Hay un debate que, para mí, no tiene sentido. Es un jugador en formación. Hay futbolistas que están por delante de él, es como lo entiendo", sentenció el entrenador de 44 años.

Xavi, a amarrar el 2º puesto tras otro año en blanco

Su equipo visitará este jueves al Almería con el objetivo de sumar los 3 puntos y dejar prácticamente sentenciado el segundo puesto (da acceso a la Supercopa de España 2025) tras los dos pinchazos seguidos del Girona (empate ante el Alavés y derrota ante Villarreal). Si gana el Barça aventajará en cuatro puntos a los de Míchel con 6 por disputarse. Xavi quiere amarrar como sea ese segundo puesto para minimizar daños en una temporada en la que los azulgranas no han podido levantar ningún título: eliminados en cuartos de Copa del Rey y Champions y cayendo 4-1 en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Segundo año en blanco de los últimos tres (en 2021-2022 tampoco ganó nada, sí lo hizo el año pasado conquistando Liga y Supercopa).

