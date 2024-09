Así quedan los límites salariales de primera y segunda división para la temporada 2024-25

Ya son públicos los límites salariales para la temporada 2024-25, es decir, el máximo que cada club puede gastar en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, filiales, cantera y otras secciones. El Barcelona mejora su techo de gasto y pasa de los 204 millones del pasado mes de enero a los 426 millones de euros, una mejora que le sitúa como el segundo club con mayor capacidad de gasto tras el Real Madrid (754,8 millones de euros). Por su parte el Atlético de Madrid tiene el límite salarial en 310,7 millones.

El cuarto club con mayor presupuesto es la Real Sociedad con 159,25 millones y el Villarreal el quinto con 135,86 millones, justo por delante de Betis (108,9) y Athletic (100,8). La lista la cierra el Sevilla con 2,49 millones.

Pese a la mejora en su limite salarial, el Barcelona continúa excediendo la regla del 1/1, es decir, gasta más de lo que ingresa. De esta forma, el club azulgrana deberá vender o ingresar liquidez antes del mes de enero para poder mantener inscrito a Dani Olmo a partir del próximo mes de enero.

El límite de coste de plantilla deportiva (LCPD) es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2024/25 tras el mercado de verano e invierno, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.

Cada club propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, pero corresponde al Órgano de Validación de LALIGA aprobarlo o rectificarlo hasta la importación que garantice la estabilidad financiera de la entidad. La solicitud que tramita un club/SAD de su LCPD no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Así mismo, esta solicitud del LCPD no implica que vaya a ser consumido en su totalidad.

Límites salariales septiembre 2024 en primera división (en millones de euros)

Real Madrid 754,89

Barcelona 426,42

Atlético de Madrid 310,74

Real Sociedad 159,25

Villarreal 135,86

Betis 108,99

Athletic 100,81

Girona 94,46

Celta 77,57

Valencia 74,60

Mallorca 58,84

Osasuna 51,86

Rayo Vallecano 45,37

Valladolid 41,83

Las Palmas 40,32

Getafe 39,17

Alavés 38,62

Leganés 37,13

Espanyol 8,78

Sevilla 2,49

Límites salariales septiembre 2024 en segunda división (en millones de euros)

Cádiz 18,844

Elche 14,992

Deportivo 13,451

Oviedo 12,530

Rácing Santander 12,257

Tenerife 12,052

Zaragoza 11,785

Eibar 10,088

Málaga 9,816

Castellón 8,269

Sporting Gijón 8,144

Burgos 7,914

Rácing Ferrol 7,557

Albacete 7,473

Granada 6,957

Córdoba 6,102

Eldense 5,861

Mirandés 4,375

Levante 4,266

Cartagena 4,164

Almería 3,594

Huesca 2,529

