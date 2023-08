Así quedan los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda

España vs Países Bajos, Japón vs Suecia, Australia vs Francia e Inglaterra vs Colombia. Esos son los cuatro duelos de cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Ocho candidatos a ocupar el trono de Estados Unidos, eliminada ante Suecia en los octavos de final.

España y Colombia se estrenan en unos cuartos de final de una Copa del Mundo. De las selecciones que sobreviven solo Japón sabe lo que es levantar el título.

La ronda de los cuartos de final la abrirá España el próximo viernes ante Países Bajos. Las de Jorge Vilda lograron por primera vez superar los octavos de final de un Mundial tras golear a Suiza. Ahora, se enfrentan a un hueso y es que la selección neerlandesa no ha perdido un partido y solo ha encajado un gol en todo el Mundial.

Países Bajos es la actual subcampeona del mundo y fue campeona de Europa en 2017. Las neerlandesas son un equipo muy complicado de batir y supondrán una nueva prueba de fuego para las españolas en su rumbo hacia la gran final. El Sky Stadium (Wellington) albergará el primer duelo de cuartos de final entre España y Países Bajos, el viernes 11 de agosto, a las 03:00 horas (horario peninsular).

Ese mismo día se jugará también el Japón - Suecia. El Estadio de Eden Park, en Auckland, acogerá el duelo entre las niponas y las suecas a partir de las 09:30 horas. Las 'Nadeshiko' son las únicas de esta antepenúltima ronda que han ganado sus cuatro partidos, son las únicas campeonas del mundo que quedan en liza (2011) y son las que más finales han jugado ya que también estuvieron en la de 2015. El combinado japonés, también campeón de Asia (2014 y 2018), tendrá enfrente a la rocosa Suecia, seguramente el otro equipo con más tradición de los que quedan en el torneo. Tercero hace cuatro años, en 2011, donde Japón fue su verdugo en semifinales, y en 1991, y subcampeón en 2003, tiene dos platas olímpicas (2016 y 2021) y fue campeona continental en 1984.

Colombia, la otro debutante en los cuartos de final, se medirá a Inglaterra el próximo 12 de agosto, a las 12:30 horas, en el Accor Stadium (Sídney). Colombia se enfrenta a una de las favoritas, la actual campeona de Europa.

Por último, Australia se medirá a Francia en el Suncorp Stadium (Queensland), el 12 de agosto, a las 09:00 horas. Las australianas nunca han logrado superar la barrera de los cuartos de final de un Mundial, cayendo en tres ocasiones (2007, 2011 y 2015). Francia llega con buenas sensaciones tras golear a Marruecos y buscará meterse por segunda vez en su historia en semifinales, algo que ya hicieron en 2011 cuando terminaron cuartas.

Cruces y horarios de los cuartos de final del Mundial

España vs Países Bajos | 11 agosto a las 03:00 horas

Japón vs Suecia | 11 agosto a las 09:30 horas

Australia vs Francia | 12 agosto a las 09:00 horas

Inglaterra vs Colombia | 12 agosto a las 12:30 horas