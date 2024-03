Ancelotti, a Chilavert tras su rajada contra Vinícius: "Hablan por dar aire a la boca"

El exportero paraguayo José Luis Chilavert ha vuelto a arremeter contra Vinicius Jr. "Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", escribió en su cuenta de X hace apenas unos días tras ver a Vinícius romperse entre lágrimas por el racismo que sufre.

Ahora, Chilavert ha intentado explicar en la radio argentina 'Splendid AM' ese comentario sobre la rueda de prensa del brasileño en Valdebebas en la víspera del amistoso España-Brasil del estadio Santiago Bernabéu.

"Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos?"

"¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar?", se pregunta el exportero del Real Zaragoza. "Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas", dice Chilavert en la radio argentina.

"La discriminación existe en Argentina, en Francia, en el mundo. A mí cuando llegué desde Paraguay me decían muerto de hambre, que estaba robando la plata. Busquen los insultos del público argentino", intenta argumentar el exguardameta.

Luego quiso poner en contexto su polémico mensaje en su cuenta de X: "Lo que puse en mi Twitter es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón no es despectivo para nada. Las cámaras de Netflix estaban ahí y se pone a llorar, ¿qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a 4 hijos? Él juega en el Real Madrid. Aparte es el primero que agrede a los rivales".

Carlo Ancelotti sale al paso

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha querido salir al paso en rueda de prensa cuando le han preguntado por las palabras de José Luis Chilavert: "No tiene mucho sentido comentar lo que dicen otros que no están dentro del tema. Hablan por dar aire a la boca. No hay que tener mucho en cuenta lo que dicen", dijo.

El brasileño ha sido protagonista esta semana por su defensa contra el racismo en esa rueda de prensa en la que no pudo contener las lágrimas: "Para Vinícius es un tema muy importante. Se lo toma muy en serio. Es lo que tenemos que hacer todos".

Ancelotti quiere centrarse en lo deportivo: "Hay una cosa que me preocupa mucho de Vinícius y es que mañana no puede jugar", ha apuntado el italiano. Y es que el brasileño no estará contra el Atletic en Liga por sanción.

"Cada vez tengo menos ganas de jugar"

El ataque homófobo y machista de Chilavert partió de la denuncia de Vinícius contra el racismo: "Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar", dijo en rueda de prensa el madridista.

"Jugar al fútbol es muy importante pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor", abundó el brasileño.

"Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo"

"Es muy triste porque con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo. Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando; cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie", declaró.

"Lo que más rabia me da es la falta de castigo. Que todas esas personas se vayan de rositas por todo lo que hacen. En Barcelona se archivó un caso… ayudaría que hubiera un castigo para que la gente tuviera miedo de decir lo que dice", dijo.

Por otro lado, Vinícius aseguró que, a pesar del racismo que ha sufrido en España, no ha pensado en abandonar el Real Madrid: "Yo nunca he pensado en poder salir de aquí porque si salgo de aquí le estoy dando a los racistas lo que quieren. Quiero luchar por estar en el mejor equipo del mundo, marcando muchos goles y ganando muchos títulos para que la gente vea cada vez más mi cara. Quiero jugar al fútbol y dar alegría a mi gente y a la gente que va al estadio. Los racistas son minoría. Soy un jugador atrevido que juega en el Real Madrid, que ganamos muchos títulos, es muy complicado; pero voy a seguir fuerte. El club me apoya para seguir aquí y ganar muchas cosas".

