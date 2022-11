Alineación del Real Madrid hoy contra el Celtic de Glasgow en el partido de Champions League

El Real Madrid cierra la fase de grupos frente al Celtic de Glasgow en la jornada 6 de la Champions League 2022/23. Los madridistas tratarán de sumar 3 puntos que les garanticen ser primeros y cabezas de serie en octavos de final tras caer en su visita al Leipzig en Alemania. Mientras, los escoceses no tienen opciones de seguir en Champions ni de clasificar a Europa League después de su 1-1 ante el Shakhtar.

De cara al encuentro el Madrid cuenta con tres contratiempos importantes por lesiones. Aurélien Tchouaméni, Karim Benzema y Eden Hazard están tocados y no parece que vayan a llegar al choque; el francés sí que está convocado por Carletto. Si no lo hicieran, Carlo Ancelotti podría volver a apostar por Eduardo Camavinga de pivote, con Rodrygo Goes como falso nueve en la delantera.

No se esperan muchas más rotaciones en el Madrid, pues el primer puesto del grupo está en juego. Eso sí, David Alaba y Dani Carvajal podrían descansar en en la zaga, igual que Luka Modric en el mediocampo. Si eso último sucediera, Fede Valverde entraría en la media, con Marco Asensio con opciones de entrar en ataque.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Celtic

El partido que enfrenta al Real Madrid y al Celtic de la última jornada de la fase de grupos de la Champions League se disputará el miércoles 2 de noviembre en el Santiago Bernabéu a las 18:45 horas y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes.

Alineaciones probables del Real Madrid-Celtic

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Fede Valverde; Marco Asensio, Rodrygo y Vinícius.

Celtic de Glasgow: Hart; Taylor, Jenz, Carter-Vickers, Ralston; Hatate, O'Riley, Mooy; Abada, Furuhashi y Jota.