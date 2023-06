Alba Silva publica un vídeo de Sergio Rico: "El mundo entero me espera contigo"

Sergio Rico sigue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde que sufriera una grave caída de un caballo durante la romería de El Rocío, en Huelva. Según los testigos que llamaron a las emergencias sanitarias de la aldea, el portero del Paris Saint-Germain, que tiene 29 años, recibió "varias patadas en la cabeza" por parte del equino.

Desde entonces, el futbolista permanece ingresado en la UCI con un traumatismo craneoencefálico "bajo los efectos de la sedación y con monitorización continua, atendido de modo multidisciplinar por el equipo de Medicina Intensiva y otros especialistas". Sergio Rico "mantiene situación de estabilidad clínica dentro de la gravedad de sus lesiones".

Según ha adelantado el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, el representate de Sergio Rico ha explicado que "van a comenzar a retirarle la sedación" y hablan de "noticias muy positivas". "Ha habido un cambio de tendencia, un avance muy considerable en su estado de salud y la hemorragia interna producida por el golpe va avanzando muy bien. La próxima semana podría despertar del coma", ha informado el reportero.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer del deportista, Alba Silva, ha compartido un emotivo vídeo en el que se puede ver e la pareja bailando juntos en casa mientras escuchaban la canción 'Tenías que ser tú'. "El mundo entero me espera contigo", ha escrito Alba Silva en sus redes. Pronto ha recibido muchos mensajes de ánimo en los comentarios por un vídeo que anima al optimismo.

Sigue sedado y monitorizado

Poco después del accidente de su marido, la periodista e influencer agradeció todas las muestras de cariño a través de un storie en Instagram: "Gracias por todo vuestro cariño hacia nosotros. Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte. Yo no tengo palabras para describir cómo me siento", escribió.

Horas más tarde de ese mensaje, publicó asimismo una imagen en blanco y negro del día de su boda, celebrada en la capital hispalense hace un año, con un desgarrador texto: "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo ni sé vivir sin ti", expresó.

