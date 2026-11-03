Barcelona - Aston Villa: Alineaciones, horario y dónde ver en directo el partido de Champions League

El FC Barcelona recibe este martes al Aston Villa en el Spotify Camp Nou, a partir de las 21:00 horas, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los de Hansi Flick afrontan el encuentro después de recuperar sensaciones con una contundente goleada ante el Alavés (6-1), que sirvió para dejar atrás las derrotas consecutivas frente al PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2). Enfrente estará el conjunto de Unai Emery, que todavía no conoce la derrota en la competición europea y que buscará prolongar su pleno de victorias en uno de los escenarios más exigentes del continente.

El Barcelona necesita sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por las ocho primeras posiciones de la clasificación, las que permiten acceder directamente a los octavos de final sin necesidad de disputar la eliminatoria intermedia. La goleada del pasado sábado, con dobletes de Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, ha devuelto la confianza a un equipo que había mostrado algunas debilidades defensivas en sus últimos compromisos y que afrontará el encuentro europeo con numerosas bajas, especialmente en la retaguardia.

El Aston Villa, por su parte, llega al Camp Nou después de una semana complicada en las competiciones domésticas. Los de Birmingham han pasado de imponerse al Manchester City a caer eliminados de la Copa de la Liga frente al Bournemouth y dejarse dos puntos ante el Fulham. Sin embargo, su trayectoria en la Champions está siendo impecable: tres partidos y tres victorias ante Brujas, Fenerbahçe y Viking, resultados que le permiten afrontar la visita a Barcelona con confianza.

Emery se mide a uno de sus rivales más difíciles

El partido tendrá un protagonista especial en el banquillo visitante. Unai Emery, entrenador del Aston Villa, se medirá nuevamente al Barcelona, uno de los equipos que más dificultades le ha planteado a lo largo de su carrera. El técnico de Hondarribia se ha enfrentado en 30 ocasiones al conjunto azulgrana, con un balance de tres victorias, seis empates y 21 derrotas, su peor registro ante un rival al que se haya medido al menos diez veces.

Emery buscará mejorar esas estadísticas al frente de un Aston Villa que ha convertido la Champions en su competición más fiable de la temporada. El conjunto inglés ha cumplido con sus objetivos ante rivales teóricamente inferiores, pero ahora afronta una prueba de mayor exigencia frente a un Barcelona que necesita ganar para consolidar sus aspiraciones europeas.

Los precedentes entre ambos clubes también reflejan un historial equilibrado. Barcelona y Aston Villa se han enfrentado en cuatro ocasiones en competiciones europeas. Los azulgranas superaron a los ingleses en los cuartos de final de la Copa de la UEFA 1977-78, tras empatar 2-2 y ganar 2-1, mientras que el Aston Villa se impuso en los dos encuentros de la Supercopa de Europa de 1982, por 1-0 y 3-0.

El Barcelona, condicionado por las bajas en defensa

Hansi Flick afronta el encuentro con importantes problemas para confeccionar su línea defensiva. El entrenador alemán no podrá contar con Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart ni Andreas Christensen, todos ellos lesionados, lo que reduce considerablemente sus alternativas en la retaguardia. Tampoco estarán disponibles Dani Olmo y Roony Bardghji, dos ausencias que limitan las opciones ofensivas del conjunto azulgrana.

La defensa es, por tanto, la zona del once que presenta más incógnitas. Todo apunta a que Gerard Martín regresará a la titularidad después de descansar frente al Alavés, mientras que Pau Cubarsí y João Cancelo mantendrán sus puestos. La principal duda está en el lateral restante, donde Brian Fariñas y Alejandro Balde se disputan una plaza.

En el centro del campo, Flick dispone de muchas más certezas. Rodri Hernández y Pedri serán los encargados de dirigir el juego, con Fermín López por delante para conectar con los atacantes. El centrocampista andaluz llega especialmente inspirado después de marcar dos goles frente al Alavés y se ha consolidado como una pieza fundamental ante la ausencia de Dani Olmo.

En ataque, Lamine Yamal y Raphinha parecen indiscutibles después de sus dobletes del sábado. A ellos se sumaría Antony Gordon, que apunta a recuperar la titularidad tras descansar en el último compromiso liguero. Flick volvería así a apostar por un frente ofensivo de enorme velocidad y capacidad de desequilibrio para tratar de superar a la defensa inglesa.

Lamine Yamal puede superar un récord de Mbappé

El encuentro también puede ser especial para Lamine Yamal, que tiene a su alcance un nuevo récord histórico en la Champions League. El extremo del Barcelona suma 13 goles en la competición antes de cumplir los 20 años, los mismos que consiguió Kylian Mbappé a esa edad.

Si consigue marcar ante el Aston Villa, Lamine Yamal se convertirá en el máximo goleador menor de 20 años de la historia de la Champions, superando al delantero francés del Real Madrid.

El internacional español llega al partido después de recuperar su mejor versión frente al Alavés, donde firmó un doblete y volvió a ser decisivo para el conjunto azulgrana. Su capacidad para generar ocasiones y desequilibrar en el uno contra uno será una de las principales armas del Barcelona ante un Aston Villa que ha mostrado algunas dificultades defensivas durante las últimas semanas.

Nico Jackson y Zion Suzuki, sus amenazas

El gran referente ofensivo del equipo de Unai Emery es Nico Jackson. El delantero senegalés, fichado este verano por más de 50 millones de euros procedente del Chelsea, está firmando un excelente inicio de temporada y se ha convertido en la principal amenaza del conjunto inglés.

Jackson acumula cinco goles en la Premier League, donde figura entre los máximos anotadores, y otros tres tantos en la Champions. Con ocho goles entre todas las competiciones, ya se acerca a los once que consiguió la pasada campaña en el Bayern de Múnich y aspira a seguir ampliando sus registros en los próximos meses.

Otra de las figuras del Aston Villa es el guardameta japonés Zion Suzuki, incorporado para sustituir a Emiliano 'Dibu' Martínez. El portero ha ofrecido actuaciones destacadas desde su llegada, aunque también ha protagonizado algunos errores, como el cometido frente al Fulham, cuando no consiguió detener un saque de esquina y terminó introduciendo el balón en su propia portería.

La fragilidad defensiva es precisamente uno de los aspectos que más preocupan al equipo de Emery. El Aston Villa solo ha conseguido mantener su portería a cero frente al Hull City, el Fenerbahçe y el Newcastle United, una circunstancia que también refleja las dificultades que ha atravesado su zaga después de la salida de Ezri Konsa durante el verano.

Para su visita al Camp Nou, el entrenador español tendrá las bajas de Matteo Ruggeri, Amadou Onana y Aaron Wan-Bissaka, aunque podrá contar con sus principales futbolistas ofensivos para tratar de sorprender al Barcelona.

Posibles alineaciones del Barcelona - Aston Villa

FC Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Antony Gordon y Raphinha.

Aston Villa: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Gomes; John McGinn, Manzambi, Emiliano Buendía y Nico Jackson.

Horario: ¿a qué hora juega el partido?

El encuentro entre Barcelona y Aston Villa, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27, se disputará hoy martes 3 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Camp Nou.

El Barcelona buscará su segunda victoria consecutiva entre todas las competiciones y un triunfo que le permita mantenerse en las posiciones de acceso directo a los octavos de final, mientras que el Aston Villa tratará de conservar su pleno de victorias en Europa.

Dónde ver el Barcelona - Aston Villa

El Barcelona - Aston Villa podrá seguirse en directo en la web de Antena 3 Deportes, así como las alineaciones oficiales, el resultado, los goles, las mejores jugadas y las reacciones de los protagonistas.