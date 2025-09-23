Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA suspender a Israel por el "genocidio en curso" en Gaza

Ocho expertos de Naciones Unidas han solicitado este martes a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección de Israel de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

En un comunicado conjunto, subrayaron que "el deporte debe rechazar la percepción de que todo sigue como de costumbre" y que "las entidades deportivas no deben mirar hacia otro lado ante graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando sus plataformas se utilizan para normalizar injusticias".

Los expertos recordaron que la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó la semana pasada que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, y que la Corte Internacional de Justicia ya señaló en 2024 que todos los países tienen la obligación legal de actuar contra este crimen si se confirma.

No llaman al boicot a jugadores individuales

En su declaración remarcaron que el boicot "debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales", al considerar que estos no deben cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno. "Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado", abundaron.

Además de la relatora para Palestina, Francesca Albanese, firmaron el comunicado la relatora sobre derechos culturales Alexandra Xanthaki, la relatora sobre racismo y xenofobia K.P. Ashwini y los cuatro miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos.

