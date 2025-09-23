Lamine Yamal reacciona al Balón de Oro de Dembélé: "El plan de Dios es perfecto"

Lamine Yamal ha colgado este martes un mensaje en redes sociales. Es la primera vez que el extremo habla tras acabar segundo en la gala del Balón de Oro, solo por detrás del ganador del galardón Ousmane Dembélé. El culé se muestra tranquilo y paciente y, sobre todo, muy feliz por ese segundo premio Kopa. Es un mensaje corto, pero muy directo y donde no se ha olvidado de felicitar al futbolista francés.

"El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada", escribe Lamine Yamal. El extremo de Rocafonda, que ya había felicitado al 'Mosquito' tras la gala, acompaña el texto con varias imágenes de la noche en el Teatro de Chatelet parisino, algunas con el trofeo y otras con la familia.

Lamine Yamal formó parte de una expedición en la que también estuvo Cubarsí, Raphinha, Hansi Flick y Joan Laporta, entre otros. Muchos de sus compañeros del Barcelona le han felicitado por el Balón de Plata en su publicación de Instagram.

Mounir Nasraoui no lo tiene tan claro

Sin embargo, aunque para la mayoría es justo que 'El Mosquito' se alzase con el premio que otorga anualmente France Football, el padre de Lamine Yamal dejó una reflexión controvertida tras la gala en París.

"Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro... El año que viene el Balón de Oro será español"

"Creo que es el mayor... no voy a decir robo sino daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo sino porque es el mejor jugador del mundo, yo creo que no hay rivales", sostuvo Mounir Nasraoui en una conversación en exclusiva con El Chiringuito.

"Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro... El año que viene el Balón de Oro será español", apuntó el padre de Lamine Yamal.

