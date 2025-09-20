China habría robado datos cerebrales de Sinner, Swiatek y Leclerc con el fin de crear supersoldados

¿Ha robado China datos cerebrales de deportistas de élite como Jannik Sinner, Iga Swiatek o Charles Leclerc? ¿Con qué fin? Esta ha sido la noticia que ha está corriendo como la pólvora en redes sociales y que parece más propio de una película de Hollywood.

Robar datos para... ¿adiestrar a los soldados del futuro?

Así lo afirma el portal 'Hunterbrook' y el periodista Pablo Torre en su podcast 'Pablo Torre Finds Out', donde explican que el gigante asiático estaría recabando información cerebral de estas personas mediante el uso de la diadema de FocusCalm. Todo ello con el objetivo de adiestrar a sus soldados del futuro, y, o, para obtener información militar. Entre las principales víctimas están auténticas estrellas del deporte como Sinner, Swiatek, Leclerc, equipos olímpicos italianos, la esquiadora Mikaela Shiffrin y varios jugadores del Manchester City, además de otros miles de estudiantes...

Una diadema 'cerebral'

La empresa de neurotecnología 'BrainCo' es la 'dueña' de la producción de esta diadema cerebral, una marca que ha sufrido "múltiples sanciones del Gobierno de EE.UU" y que es considerada una "empresa militar china que opera en los Estados Unidos" que recibe el apoyo del país asiático de forma algo encubierta. El Doctor Riccardo Ceccarelli, de Formula Medicine, ha sido uno de los encargados de llevar esta pulsera al ámbito deportivo y que estos datos recopilados se "guardan en la nube y que se eliminan de la aplicación al final de cada uso", no obstante, en la web de 'BrainCo' se dice lo siguiente: "Los dispositivos y aplicaciones de BrainCo recopilan datos personales", tachan directamente.

El objetivo de esta diadema sería recopilar y analizar datos de ondas cerebrales de los usuarios para ayudar a mejorar su enfoque, entrenar su mente y concentrarse, además de analizar diferentes fases que atraviesan durante un proceso de ejercicio y esfuerzo. Uno de los deportistas que probó esta diadema, Logan Ryan, dos veces campeón de la Superbowl con los Patriots, valoró esta información: "No tenía ni idea de ello. Nadie pensaba que eso fuera así. Pero si es así me resulta preocupante y tengo que investigarlo. Ahora mismo, aunque mi información vaya a parar a un robot chino, no volvería a ponerme de nuevo esa diadema", explicó.

"Impulsar su carrera de tecnología neuronal vs EEUU"

Curiosamente, 'BrainCo' se denomina una empresa fundada por Harvard y, en un principio, el objetivo de esta supuesta recopilación de datos por parte de China busca "impulsar su carrera armamentista de tecnología neuronal contra Estados Unidos", tal y como apuntan en el portal 'Hunterbrook'.

BrainCo ha integrado su tecnología en "robots humanoides"

En el podcast 'Pablo Torre Finds Out' se refirieron a esta información y junto al vídeo escribieron: "Superestrellas como Jannik Sinner y Mikaela Shiffrin usan auriculares FocusCalm que les ayudan a entrenar sus mentes. Sin embargo, una investigación de seis meses... revela que la empresa matriz de FocusCalm, BrainCo, una startup de Harvard, fue financiada por entidades del gobierno chino durante casi una década antes de mudarse a China y asociarse con empresas de robótica para entrenar a futuros soldados". Torre también apunta a que "es una herramienta ampliamente utilizada en el deporte profesional para identificar estados de estrés o momentos de máxima concentración".

Y es que, además, BrainCo cotiza ahora en la bolsa china a una valoración de 1.300 millones de dólares. Otros 'hitos' que se le atribuyen a esta empresa es que ha integrado su tecnología directamente en robots humanoides y que es considerada una de las 'Seis Pequeños Dragones', un título en el que se engloba a las nuevas empresas tecnológicas más preciadas.

Esta información, de ser real y estar completamente contrastada, podría ser una noticia muy preocupante de cara al futuro y las intenciones del gigante chino en adiestrar y prácticamente crear y modular soldados casi perfectos.

Una noticia que llega justo cuando Jannik Sinner ha aterrizado en Pekín para disputar el Abierto de China.

