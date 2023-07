Un escalador polaco muere en el Nanga Parbat, 'la montaña de la muerte' de Pakistán

Pawel Tomasz Kopec se ha convertido en otra víctima más del Nanga Parbat. El escalador polaco no ha podido superar el grave mal de altura a más de 7.000 metros que ha terminado con su vida. Además de este suceso, un montañero paquistaní, Asi Bhatti, se encuentra atrapado a 7.000 metros de altura. Según han informado fuentes del Club de Alpinismo de Pakistán, Bhatti no tendría posibilidad de descender por sus propios medios porque sufre 'ceguera de la nieve', una inflamación de los ojos por haber estado expuestos a rayos ultravioletas. Por si no son ya suficientes malas noticias en el mundo del alpinismo, los equipos de socorro solo cuentan con un día para organizar y efectuar el rescate antes de que el clima empeore, según ha informado el portavoz del Club de Alpinismo.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha dado instrucciones a las autoridades y al Ejército "para el regreso seguro de Asif Bhatti". Esto se ha producido después de que el hijo de Bhatti haya publicado un vídeo solicitando ayuda para su padre en las redes sociales. Karakorum Expedition, una agencia que organiza viajes por las montañas de Pakistán, ha anunciado que Bhatti y otro escalador azerbaiyano "ya han comenzado el descenso hacia el campamento 3" y esperan que en unas horas más refuerzos acudan en su ayuda. Este rescate se produce a la vez que las autoridades intentan recuperar el cuerpo sin vida de Kopec. Desde el Club de Alpinismo han anunciado que "su familia tomará una decisión sobre cómo retirarlo".

"Pawel Tomasz Kopec, un ciudadano polaco, falleció en el Nanga Parbat por un grave mal de altura a 7.400 metros de altitud", informó el portavoz del club paquistaní, Karrar Haidri

La agencia Karakorum Expedition anunció este lunes que lanzará una misión para rescatar a Bhatti. "La prioridad es nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de nuestros compañeros escaladores", señaló Karakorum Expeditionen Twitter.

"Asif Bhatti, quien también es profesor universitario de Islamabad, está atrapado en Nanga Parbat a una altitud de alrededor de 7.500 metros. Sufre ceguera de la nieve y no puede descender por sí mismo. Un grupo de escaladores del @KE_xpeditions Shimshal se están preparando para una misión de rescate para ayudarlo", informaba Karakorum Expedition.

La 'montaña de la muerte'

No es de extrañar que el Nanga Parbat haya sido bautizado con el nombre de 'montaña de la muerte'. Y es que ya son más de 80 los alpinistas que han perdido la vida en su intento de llegar a la cima desde 1895.

El primer alpinista en conseguir coronar la cumbre de esta montaña fue el austriaco Hermann Bulh en 1953. Esto supuso un gran reto para él, pues las avalanchas son muy frecuentes en el Nanga Parbat. Después de Buhl, han sido muchos los escaladores que han querido imitarle. Sin embargo, solo se ha repetido este hito en nueve ocasiones (aunque ha habido muchos más intentos que han acabado en tragedia).

No solo han alcanzado la cima alpinistas masculinos, sino que muchas mujeres también lo han intentado. De entre todas, destaca la francesa Lilliane Barrard, que fue la primera en conseguirlo en 1984.

Además de muertes ocasionadas por las avalanchas, la altitud o el frío extremo, el Nanga Parbat también ha sido escenario de un ataque terrorista en 2013. La rama local de los talibanes, a los que se atribuyó este incidente, acabaron con la vida de 10 excursionistas extranjeros y del guía paquistaní que los acompañaba.