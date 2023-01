Entrevista a Alex Txikon: "En la cima del Manaslu se alcanzaron 45º bajo cero"

Antena 3 Deportes entrevista a Alex Txikon tras su ascenso histórico al Manaslu, la octava montaña más alta del planeta con 8.163 metros de altura. El español se ha convertido en el primer ser humano que holla su cima en invierno y sin oxígeno.

"Es la zona más peligrosa que he transitado nunca en montaña"

Desde la capital nepalí, el alpinista vizcaíno hace balance de su odisea: "Es la zona más peligrosa que he transitado nunca en montaña. Te metes dentro de las grietas y estaba todo como si fuera un engranaje perfecto".

Junto a sus compañeros de cordada hizo frente al frío extremo, el hielo y un virulento viento: "Hizo entre 40º y 45º bajo cero. El viento nos castigó constantemente. Se te enfría desde las muñecas a los hombros y también la zona de la pantorrilla". Asegura que hasta se congeló el agua de las cantimploras.

Cuenta que uno de los sherpas cayó unos 800 metros de recorrido. Asimismo, el italiano Simone Moro abandonó la ascensión y se bajó solo: "Yo no me la hubiera dado solo desde ahí, habría pedido ayuda y el equipo no hubiera llegado a la cumbre. Él nos ha regalado la verdadera cumbre".

La ayuda de los sherpas

Txikon, en su conexión con Antena 3 Deportes desde Katmandú, ha querido valorar el papel de los sherpas: "Es la primera ascensión de nepalíes a una montaña de 8.000 metros en Nepal. Nosotros también vemos la montaña de una manera distinta para echar un capote a la gente local. Sin los sherpas no eres nada".

Solo 4 expediciones

El monte Manaslu, situado en el macizo Mansiri Himal, parte del Himalaya en la zona centroccidental de Nepal, se ha escalado todos los años, pero los alpinistas solo llegan a la cumbre delantera, que se encuentra justo debajo de la cima principal y que nunca se había escalado en invierno desde 1983.

La primera ascensión invernal al Manaslu data del 12 de enero de 1983, obra de los polacos Maciej Berbeka y Ryszard Gajewski. Desde entonces, solo cuatro expediciones con un total de 15 personas han llegado con éxito en invierno a la cumbre delantera.

Un grupo de escaladores liderados por Mingma Sherpa consiguió por primera vez en 45 años coronar la cima principal del Manaslu en otoño de 2021. Txikon, ya intentó sin éxito la ascensión invernal al Manaslu en la temporada 2020-2021, y de nuevo a comienzos de 2022, unas expediciones dificultadas por las fuertes nevadas y vientos.