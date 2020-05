El show de Joaquín en el regreso a las instalaciones del Betis para hacerse los test de coronavirus

Joaquín ha vuelto a los entrenamientos con la sonrisa que le caracteriza, aunque en esta ocasión, el jugador del Betis la lució por debajo de su mascarilla.

El capitán bético, protegido ante el coronavirus, llegó a las instalaciones del club andaluz presumiendo de su gran forma física: "¿Queréis ver cómo me he cuidado? ¡Pues ahí me tenéis, a 'full equip!", bormeaba el gaditano, que nos ha entretenido con sus bromas durante el confinamiento.

Los jugadores de LaLiga ya han regresado a los entrenamientos de forma individual a la espera de que se confirme la fecha reanudación de la competición, que podría producirse el 20 de junio.

Otros país como Alemania retomarán antes la competición. La Bundesliga será la primera gran liga nacional en retomar la actividad tras la crisis del coronavirus.

Otras ligas como la francesa han decidido terminar la competición, declarando campeón de liga al PSG de Neymar y Mbappé.