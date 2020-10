Ese bebé, que está en brazos de su papá, es el hombre que le dedica ahora estas palabras: "Dios necesitaba un gran médico a su lado y no había nadie mejor en el mundo que tú." Fran Galindo, prometedor windsurfista, despedía así al doctor José Manuel Galindo, su padre. Otra víctima del coronavirus en acto de servicio.

A sus 21 años, el melillense Francisco Galindo se ha convertido en una de las grandes promesas españolas del windsurf. Y también ha conocido de primera mano los horrores del Covid-19. Recientemente encaraba su peor golpe: "Papá, ayer nos dejaste. Lo hiciste demasiado pronto". Recordaba cada momento vivido a su lado: "En la grada, en cada partido de fútbol, en cada regate, tú hiciste todo lo posible en llevarme a mi primer mundial".

José Manuel Galindo, médico de profesión, luchó contra el coronavirus en primera línea de batalla: "Desde que empezaste a trabajar has ayudado a cientos, miles de personas, muchas veces sin pensar en tu propio riesgo y todo por salvar vidas". Pero el maldito virus acabaría ganándole la guerra. Roto de dolor confiesa que su padre se perderá verle crecer: "No me verás con mi primer trabajo estable, mi primera casa, alguna boda de alguno de tus hijos, si se diera, los posibles futuros nietos...".

