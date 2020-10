Paula Fraile, una de las grandes promesas del baloncesto español, ha relatado su dura experiencia con el coronavirus. Esta pívot catalana acaba de dejar España para irse a estudiar a la Universidad de Miami, donde iba a jugar en el Canes WBB, el equipo femenino del centro. Su trabajo con la selección española sub-18 como y el Segle XXI de la LF2 la convirtieron en una gran promesa de nuestro deporte.

Sin embargo, unos meses atrás, cayó contagiada de coronavirus. Como tantos otros, Fraile pasó la enfermedad creyendo que lo peor ya había pasado. La sorpresa se la encontró en las pruebas posteriores: la Covid-19 le había dejado secuelas, hasta el punto de que ha tenido que dejar el baloncesto temporalmente hasta que se recupere.

"Somos jóvenes, NO intocables", ha denunciado ahora en su Twitter. Una llamada a la responsabilidad de una chica de 18 años, una promesa de nuestro baloncesto. El virus le ha dejado tales secuelas que no ha podido volver a jugar y solo tiene 18 años. No puede jugar al baloncesto por la secuelas del virus y hace un llamamiento a los jóvenes.

Pasó la enfermedad en julio

Su advertencia es clara: "Os la estáis jugando más de lo que parece. No sé si esto merece una cerveza, una noche de irte a bailar o irte una noche a la playa de botellón", dice a Antena 3 Deportes.

Y lo dice una joven de 18 años que también es una de las mayores promesas del baloncesto español. Desde Miami cuenta cómo pasó el coronavirus en julio con fiebre durante "cuatro o cinco días" y dolor de garganta.

Curada y becada por una universidad americana, el sueño de todo deportista, llega a Estados Unidos y en una revisión llegó el mazazo: "No puedes entrenar, no sabes cuándo volver a jugar...".

La OMS alerta sobre las secuelas en casos leves de coronavirus: "Efectos en corazón, cerebro o pulmones"