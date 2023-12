Dura caída de Queralt Castellet en China: "Me alegro de seguir entera"

Queralt Castellet, subcampeona olímpica de halfpipe, participó en la primera prueba de la Copa del Mundo de snowboard halfpipe celebrada en Secret Garden (China), el mismo lugar en el que logró la plata olímpica en 2022 en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín. La rider catalana fue quinta en la prueba y sumó 45 puntos en la primera prueba de la temporada.

La snowboarder de 34 años de Sabadell, que en 2020 logró el oro en los X-Games en Aspen, tuvo un pequeño susto en una de sus rondas en el halpipe de Secret Garden, cuando perdió el control en mitad de un vuelo y acabó impactando con la parte de arriba del pipe, un golpe del que salió rebotada. Un golpe tremendo y que, por suerte, se saldó sin daños para una Queralt Castellet que luego compartió la secuencia de lo ocurrido en sus redes sociales.

"Todo iba bien y de pronto... Eso fue en la primera ronda y me dolía bastante todo tras la caída pero después de mirar que estuviera “ok” con la fisio pude hacer una ronda más para quitarme el mal sabor de la caída. Aún así no fue suficiente para las medallas pero me alegro de seguir entera y que solo sea eso. Parte del juego 🙏🏽 Mañana para 🇺🇸 (Estados Unidos)", indicó la rider catalana.

La china Xuetong Cai fue la ganadora de la prueba en China, con una puntuación de 93,25 puntos. El podio lo completaron la también China Jiayu Liu (85,75) y la estadounidense Maddie Mastro (85,50 puntos). Queralt Castellet, la única europea en la final, fue quinta. Cooper Mountain, en Estados Unidos, acogerá la segunda prueba de la Copa del Mundo de Snowboard del 13 al 15 de diciembre.

Suiza será el escenario de la tercera parada de la Copa del Mundo de Snowboard halfpipe, entre el 17 y el 20 de enero de 2024. Mammoth Mountain, en Estados Unidos, acogerá la penúltima prueba del calendario (31 enero al 4 de febrero) y el Parque Olímpico WinSport Canada de Calgary cerrará la temporada del 8 al 11 de febrero.

Clasificación final del Secret Garden 2023

1. Cai Xuetong China 93.25

2. Liu Jiayu China 85.75

3. Maddie Mastro United States 85.50

4. Bea Kim United States 75.00

5. Queralt Castellet Spain 65.25

6. Brooke D'Hondt Canada 55.00

7. Qiu Leng China 18.75

8. Sena Tomita Japan DNS

9. Isabelle Lötscher Switzerland 62.75

10. Berenice Wicki Switzerland 58.00

11. Yang Lu China 47.75

12. Ai Yanyi China 47.25

13. Jia Lulu China 46.75

14. Kinsley White United States 38.75

15. Wang Jingjing China 38.00

16. Liu Yibo China 32.50

17. Song Yuyang China 27.75