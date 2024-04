Carmen Giménez, la atleta paralímpica que ha completado el Maratón de Boston: "El deporte saca lo mejor del ser humano"

De la noche a la mañana, la vida de Carmen Giménez dio un giro de 180 grados. Esta madrileña lo tenía todo. Disfrutaba de su trabajo, su casa y se podría decir que era feliz. Pero, el 12 de marzo de 2010, su pareja cambió su destino. La tiró por la terraza desde una altura de un tercer piso y le produjo, entre otras fracturas, una lesión medular que le dejó sin movilidad en las piernas. En ese momento, comenzó una nueva vida para Giménez. Una vida que iba a empezar a ver desde una silla de ruedas. Pero, lejos de frenar su sonrisa, este suceso le dio un impulso positivo.

Tras mucho esfuerzo, se ha convertido en una referente del atletismo adaptado. Ha sido campeona de España en las distancias de 800, 1.500 y 5.000. Ahora, se ha enfrentado a un nuevo reto, correr en el mítico Maratón de Boston, convirtiéndose así en la primera mujer española en hacerlo en silla de ruedas. "Es una prueba muy dura y peligrosa para las sillas de ruedas porque tiene muchas pendientes. Hacia arriba es muy duro porque nosotros con la silla esas pendientes son muy complicadas pero hacia abajo casi es peor", cuenta entre risas a Antena 3 Deportes.

A pesar de la dureza de la prueba, Carmen reconoce que los gritos de ánimo y los aplausos de los espectadores son las fuerzas que hacen que sigas dando todo en uno de los maratones más duros. "Te cuesta subir pero gracias a todo el mundo es como si estuvieras subiendo con 200 personas que te ayudan", relata.

Una promesa a su hijo

Un desafío que ha afrontado por una promesa a su hijo Bruno que murió a los pocos días de nacer tras un parto prematuro. "Para mi Boston es un maratón muy especial. Llevo a mi hijo, mi misión de vida es hacer la suya. Es ayudar a las personas y es llevar su nombre y sus piecitos. Gracias a que recorremos el mundo juntos podemos ayudar a mucha gente a través del deporte", explica emocionada. Ahora, con su lucha quiere seguir ayudando a las personas con discapacidad y trabajar por la prevención de género.

Muchas anécdotas

Carmen ha completado el maratón y ha podido rendirle un bonito homenaje a su hijo. La madrileña ha vivido historias y anécdotas de todos los colores por las calles de Boston. "Cuando acabe la prueba me fui a cenar con los demás atletas. Cuando acabé fui andando por delante de la meta y seguían llegando gente. Los voluntarios colocaban las medallas a los participantes, fue emocionante", relata una de ellas.

"El deporte es capaz de sacar lo mejor del ser humano. Como con la excusa de correr en este caso un maratón , las personas son capaces de hacer cosas increíbles. Yo veía a esas personas que llegaban solas y pensaba que coraje, que fuerza de voluntad y que tesón", reconoce.

Un sueño cumplido

Si la preguntamos por sus logros personales, Carmen tiene claro que cumplir el objetivo que se ha propuesto es su sueño hecho realidad. "Yo he sentido que tenia que hacerlo y lo he hecho. Ha sido la voluntad la que me ha ayudado a conseguir este reto. Y, con voluntad todo se puede conseguir", explica.

"La preparación ha sido dura, con unos volúmenes de kilómetros muy altos. También lo he combinado con trabajos de intensidad para mejorar lo que todavía es mi punto débil: la velocidad. Y también trabajo de fuerza y movilidad", cuenta sobre su puesta a punto a esta dura prueba.

Sobre Carmen Giménez

Además de conseguir este gran logro, Carmen también es presidenta de Run for You, una fundación comprometida con la inclusión en el atletismo en la Comunidad de Madrid. La atleta no se pone ningún tipo de límite. Aparte de demostrar su destreza en el deporte, posee una sólida formación en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Financieras, obtenida en la Universidad Pontificia de Comillas. Antes de dedicarse al atletismo y la fundación, trabajó como consultora para una empresa multinacional estadounidense durante nueve años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com