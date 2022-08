Marc Soler rompe el maleficio: "Me hacía especial ilusión"

Marc Soler terminó este miércoles con una racha del ciclismo español de 121 etapas, 669 días, sin ganar en las grandes imponiéndose de manera épica en la quinta jornada de la Vuelta a España.

El ciclista de Vilanova i la Geltrú, de 28 años, apenas se podía creer en la recta de meta que iba a ganar su segunda etapa en la ronda española. Tras atacar en la segunda subida al Vivero, a 16 kilómetros de meta, se puso en cabeza y aguantó en solitario hasta la Gran Vía de Bilbao.

"Me costó mucho, la sufrí mucho, pero... muy, muy contento"

El catalán se echó la mano a la cabeza, se irguió y se puso el 'chupete' para dedicar la victoria a su hija recién nacida. Un triunfo enorme para el de UAE Emirates, como explica a Antena 3 Deportes: "Di el 100%, me costó mucho, la sufrí mucho, pero... muy, muy contento. Todo el trabajo, todo el sufrimiento, todo el tiempo fuera de casa que al final estás, te pierdes muchas cosas y la verdad que hacía especial ilusión".

No se lo creía

Marc se mostró eufórico tras llegar a meta: "He sufrido mucho, me animaban desde el coche. No me lo he creído hasta falta de 500 metros. Lo he disfrutado. He ganado a mi estilo, atacando en la última subida y llegando. Me han animado desde las cunetas, es algo increíble".

Soler, quien ya conoció el sabor del triunfo en Lekunberri en la Vuelta 2020, entró triunfador en la capital vizcaína, rubricando la sexto triunfo profesional con un tiempo de 4h.15.23, a una media de 44 km hora.

La etapa, disputada entre Irún y Bilbao con un recorrido de 187,2 km, deparó un cambio de líder: Roglic cedió la roja al francés Rudy Molard.