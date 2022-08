Primoz Roglic gana con contundencia la cuarta etapa de La Vuelta a España y se pone líder

Roglic se ha destapado en esta cuarta etapa de La Vuelta España, que ha salido desde Vitoria con meta en Laguardia. Durante los 152,5 kilómetros del recorrido de media montaña Roglic ha demostrado que vuelve a ser candidato a ganar de nuevo la competición.

Esta etapa era la primera en la que podía haber más alicientes ya que algunos ciclistas se quejaron del recorrido de las primeras etapas. Era también la primera ya en España y no ha defraudado. El recorrido se ha animado desde el principio con la escapada de Lutsenko, Shaw, De Marchi, Drizners, Ander Okamika y Joan Bou, aunque pronto los pilló el resto del grupo.

El ataque de Roglic se ha comenzado a vislumbrar en el Puerto de Herrera, una subida de 7 kilómetros con un desnivel positivo del 4,8%. En el tramo de entrada a Laguardia, los más fuertes, entre ellos Roglic, comenzaron a acelerar.

Fue ya en esta localidad cuando el ciclista aprovechó los movimientos de los equipos para cambiar el ritmo, dejar atrás al grupo y hacer un esfuerzo suficiente para cruzar la línea de meta el primero. La victoria le supone a Roglic su décima etapa ganada en esta competición y el cambio de líder a su favor.

A su llegada ha atendido a los medios y ha calificado como "una locura" este logro que le ha valido para vestir su camiseta predilecta, "la roja". "El plan era tomar el liderato. Hoy me tocaba a mí. Durante todo el día el ritmo ha sido muy alto, ha sido una etapa muy rápida y dura. Al final he tenido piernas y lo he podido demostrar", explicó sobre su plan.

Este miércoles la etapa irá desde Irún a Bilbao en otra etapa de media montaña con un recorrido de 187,2 kilómetros.