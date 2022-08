Marc Soler gana la quinta etapa de La Vuelta España y pone fin a dos años de sequía española

Quinta jornada con victoria española en La Vuelta a España 2022. Marc Soler del UAE-Team Emirates se ha coronado en la etapa de media montaña que iba desde Irún a Bilbao en 187,2 kilómetros de trayecto. El ciclista español acaba con la sequía ya que ningún nacional ganaba desde hacía 668 días y 121 etapas.

El punto clave para la victoria de Soler fue tras pasar por el Alto del Vivero, momento en el que se escapó de sus perseguidores para, 16 kilómetros más tarde, cruzar la meta en Bilbao en solitario. El ciclista catalán ha parado el cronómetro en 4 horas, 15minutos y 23 segundos.

Cruzó con dos segundos de ventaja sobre sus inmediatos competidores, mientras que el pelotón lo hizo 5 minutos más tarde. Roglic, que se coronó en la etapa de ayer y se enfundó el maillot rojo, no ha estado entre los 10 primeros en esta etapa.

Este resultado implica también que La Vuelta tenga cambio de líder. El francés Rudy Molard, de Groupama, es el nuevo líder de la competición. Al terminar, Marc Soler ha explicado que no se esperaba la victoria. "No me lo esperaba después de ayer. Quería entrar en la fuga aunque se me había ido. He dado el máximo", ha explicado.

Mañana jueves, la etapa irá desde Bilbao a San Miguel de Aguayo y recorrerá 181,2 kilómetros.