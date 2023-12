Lance Armstrong revela la razón por la que nunca le pillaron en un control antidopaje

¿Por qué y cómo Lance Armstrong salió indemne de todos los controles antidopaje durante tantos años? El exciclista de 52 años ha concedido una entrevista detallando la razón por la que nunca le pillaron.

El estadounidense se vio desposeído de todos los éxitos cosechados a partir del 1 de agosto del 1998, y ahí entraban los 7 Tours de Francia y la medalla olímpica de Sídney 2000.

"La EPO desaparecía en cuatro horas"

Así explicó Armstrong como pudo eludir tantos años de controles: "La EPO, que era el combustible para cohetes que cambió no solo nuestro deporte sino todos los deportes de resistencia, tenía una vida media de cuatro horas, así que salía del cuerpo muy rápido. Con una vida media de cuatro horas, podías hacer las cuentas. La verdad es que tenías una droga que era indetectable, que te mejoraba el rendimiento y la recuperación. Ambas cosas son importantes, pero en especial el rendimiento... Y como nos hicieron creer, y con lo que no estoy en desacuerdo, es que si se toma bajo la supervisión de un médico es segura".

En la entrevista con el presentador de televisión Bill Maher, Armstrong destaca también el hecho de que jamás le detectaran una sustancia prohibida en 500 controles antidopaje: "Puedes enmascarar el uso de sustancias dopantes, pero no consiste en eso. En ese sentido frustrarías el sistema, pero como siempre he dicho, y no intento justificar que lo digo como algo que quisiera volver a repetir, 'Me han hecho 500 controles y nunca que dado positivo por dopaje'", decía.

"El cannabis o los anabolizantes tardaban más..."

Por esa razón, el exciclista del Astana demostró en el podcast con Maher que conocía las sustancias que permanecían más en el cuerpo y las que desaparecían rápidamente: "Mientras que otras sustancias como el cannabis o los anabolizantes, tienen vidas medias más largas. Podías fumar un porro y conducir tu tractor... y en dos semanas seguirías dando positivo. Su vida media es mucho más larga", 'presumió'. Sin duda, un ejemplo de lo que no hay que hacer en el deporte, con Armstrong se cayó uno de los grandes mitos de la historia.