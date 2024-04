George Ntavoutian realiza con su BMX un giro 360º en una tubería de 7,5 metros de altura

George Ntavoutian ha dejado una imagen para la hemeroteca del ciclismo mundial, el loop mas grande con una altura de 7,5 metros. La ciudad de Trikala (Grecia) fue el escenario para ejecutar esta maniobra al alcance de unos pocos. Sin embargo, el ciclista griego logró una maniobra nunca antes vista en la historia del BMX. Y eso que el rider griego, antes de empezar en el mundo de la BMX patinaba, pero con el atractivo mundo del ciclismo y con la vida de su padre ciclista de ruta y de montaña decidió seguir sus pasos adentrándose en el fantástico y emocionante mundo de la BMX.

Los primeros años del ciclista griego fueron complicados por los escasos espacios en Grecia para realizar trucos o maniobras con la bicicleta. Pero esto no le detuvo para cumplir sus sueños. En 2018 logró posicionarse primero en el Action Hallen Shutdown en Gotemburgo y el Best Trick en el Vans The Circle en Atenas en 2021.

"Sabía que lo lograría. Estaba seguro, sin miedo alguno"

Hoy en día, George Ntavoutian tiene el récord al realizar el full loop más descomunal. Una maniobra ejecutada en su cuidad natal Trikala, ciudad al noroeste de Tesalia (Grecia), concretamente en el municipio de Pyli, cerca del rio Portaikos, un paraje rodeado de naturaleza y fauna que completa esta hazaña que mira a los ojos a los límites de la gravedad.

Sin embargo, esta vuelta mortal no estuvo exenta de dificultades. Una expedición durante días para encontrar el lugar más acorde para enmarcar el giro 360º. Un equipo que necesitaba gran espacio para la preparación y realización de la maniobra además de construir una rampa que lograse alzar y ayudar la velocidad para ejecutar el loop. Un desafío que con la determinación y preparación de George Ntavoutian iba a ser ejecutada con éxito.

“Quería hacer algo que quedara en la historia. No podía dejar de intentarlo. ¡Quería ser el primero en lograrlo!”.

Los primeros intentos de George Ntavoutian subido a la BMX fueron fallidos por lo que la decepción, los golpes espeluznantes, y las heridas rebotaban en la cabeza del ciclista griego. Sin embargo, al segundo día de pruebas, con un George motivado y entregado a ejecutar esta gesta y con la mejora de la pendiente, algo más inclinada, hicieron que alcanzase completar el full loop. Una gesta total en la historia del BMX.

"Sabía que lo lograría. Estaba seguro, sin miedo alguno; mi mente y mi cuerpo estaban en perfecta armonía. Ya me veía teniendo éxito", reconoce George Ntavoutian. rider profesional de BMX.

