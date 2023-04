Un park de BMX a 600 metros de altura y colgado de un globo: la locura de Kriss Kyle

Ver para creer. Kriss Kyle, rider escocés de BMX, es el protagonista del espectacular proyecto 'Don't Look Down', un reto en el que se ha logrado elevar un park colgado de un globo aerostático a 600 metros de altura. El rider es capaza de realizar piruetas y trucos a esa altura, con un paracaídas en la espalda como medida de seguridad.

El rodaje de este espectacular proyecto patrocinado por Red Bull se llevó a cabo el pasado 9 de diciembre en Malmesbury, Reino Unido, y para hacerlo realidad se tuvo que construir un park específico para que pudiera ser elevado por un globo. La empresa Cameron Ballons fue la encargada de realizar este ambicioso y espectacular proyecto. Para que el globo pudiera levantar las 1,7 toneladas del park de BMX se tuvo que construir con un tamaño seis veces mayor a un globo aerostático normal.

"He soñado con este proyecto mucho tiempo, pero el factor altura siempre ha sido el mayor reto. He tenido que superar mis miedos muchas veces antes de hacer proyectos con Red Bull, pero nada se compara con esto", explica Kriss Kyle.

"Tener que trepar por el borde de la canasta del globo para bajar al skatepark de debajo ha sido un reto y una experiencia increíble. No hubiera podido hacerlo sin la ayuda y el apoyo de mis amigos, que me ayudaron a bajar. A más de 2000 pies estás tan alto que casi no pareces real", confiesa el rider escocés.

Kriss Kyle está acostumbrado a superar los límites a los lomos de su BMX. En 'Dubai Drop', el rider saltó desde un helicóptero y aterrizó en el rascacielos de Burj Al Arab; mientras que en el 'One from Copenhagen' logró volar en parapente con su BMX.