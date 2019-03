Contador: "Cruzar la línea de meta sin una caída es un éxito"

El ciclista español Alberto Contador (Trek Segafredo) explicó que la segunda etapa del Tour de Francia fue "difícil", sobre todo en los momentos que "ha llovido mucho", y reconoció lo exitoso que es "cruzar la línea de meta" sin caerse, debido a las múltiples caídas que sufrió en la pasada ronda gala.

"Ha sido un día difícil porque ha habido momentos en que ha llovido mucho y esta primera semana es siempre complicada. Estoy muy contento con el equipo porque fueron impresionantes en protegerme todo el día, y eso es fundamental. Cuando ocurrió el gran accidente, estábamos en el lado izquierdo y pasamos sin problemas. Cruzar la línea de meta sin una caída es un éxito", indicó el líder de Trek.

La tercera etapa recorrerá tres países, comenzando en Bélgica y atravesando Luxemburgo antes de entrar en Francia, con un final de mucho desgaste con un desnivel de 5,8% en los últimos 1,6 kilómetros. Frente a este complicado final, Contador fue prudente y explicó que lo más importante es dosificar las "piernas". "Creo que he llegado bien a este Tour, y veremos cómo me siento con mis piernas y cómo me estoy recuperando. Perdí más tiempo de lo que esperaba, pero creo que fue más porque no tomé riesgos para cuidar mis piernas y eso me anima", concluyó.