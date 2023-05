Chhepal, el sherpa que dirigió el rescate del escalador indio en el Annapurna: "El 99% habrían fallecido"

"El 99% de las personas habrían fallecido". Chhepal Sherpa es así de tajante cuando habla del rescate de Anurag Maloo, el escalador que sobrevivió tres días en una grieta de 60 metros en el Annapurna hace unas semanas. El nepalí dirigió el equipo que salvó la vida al alpinista indio y grabó las imágenes que han dado la vuelta al mundo. Ahora se encuentra en España gracias a Álex Txikon y relata la historia para Antena 3 Deportes.

Anurag, de 34 años, cayó a la grieta al coger una cuerda demasiado corta mientras descendía en rápel al Campamento III, a más de 6.000 metros de altura. El sherpa que le acompañaba inmediatamente dio la voz de alarma a Chhepal, jefe de la expedición que conducía los clientes a la cima del Annapurna, el ochomil más peligroso del Himalaya.

"¡Se ha caído, se ha caído!"

"Me llamó y me dijo: '¡Se ha caído, se ha caído! ¡Chhepal, no puedo ver nada, vuelve y trae material, cuerdas, lo que sea!'", relata el sherpa nepalí. Su primera reacción, acudir al lugar para comprobar si Anurag se mantenía con vida pero sus gritos no obtuvieron respuesta. No contaban con material suficiente para descender por la grieta, en una de las zonas complicadas por avalanchas, y sumado al cansancio, provocó que regresaran al campo base.

"Estos chicos arriesgaron su vida viniendo conmigo"

Allí pidieron ayuda y reclutaron un equipo de siete personas: "Estos chicos vinieron conmigo poniendo en riesgo su vida". Entre ellos estaban los polacos Adam Bielecki y Marius Hatala, dos expertos y leyendas del alpinismo que montaron el entramado de poleas y mosquetones para rescatar a Anurag.

"¡Anurag está vivo!"

Adam bajó a la grieta con la mínima esperanza de ver con vida al indio y las primeras impresiones que le transmitió a Chhepal eran las esperadas: "No veo nada". Sin embargo, a 30 metros de profundidad llegó la sorpresa: "¡Anurag está vivo!". Mientras, el nepalí grabó las impactantes escenas mientras no daba crédito a lo que ocurría en el Annapurna. "Esperábamos que estuviera muerto, pero podíamos ver que su cuerpo se movía respirando". Habían completado el rescate más espectacular que se ha documentado en el Himalaya.

La salud del Anurag Maloo es tremendamente delicada. Las fracturas ocasionadas por la caída y la congelación debido a las bajas temperaturas durante tres días le habrían causado la muerte de no ser por el equipo liderado por Chhepal Sherpa. Aún así el futuro del escalador indio será duro: "Es estupendo verle con vida, pero por otra parte piensas: ¿Cómo va a pasar el resto de su vida?".