Los cazadores piden poder sacar a los perros de caza a los cotos para mejorar el bienestar de los animales: "No es un capricho, es una necesidad"

Los cazadores con perro han alzado la voz para pedir a las administraciones que permitan la salida de estos animales a los cotos de caza, algo que aseguran va en favor de su salud física y mental.

"Los perros sufren al estar encerrados todos los días. Sufro por ellos porque necesitan salir al campo y al monte", explica el cazador Diego Palomares.

Los cazadores explican que este tipo de perros necesitan salir por los cotos para que su estado físico y mental no se vea comprometido. En el estado de alarma se han tenido en cuenta a los perros de casa, pero no a los de caza, que no pueden llegar a las zonas de entrenamiento en el campo o en el monte.

Los cazadores se quejan porque no pueden llevar a los perros a las fincas, muchas de ellas ha varios kilómetros de distancia.

Raúl Esteban, presidente de la Federación Valenciana de Caza, explica que es imposible llegar a pie a las fincas: "Estamos hablando de 5, 3, 6 u 8 perros, lo que hace inviable llegar a las fincas si no es con un coche".

En total, cerca de un millón de perros de caza en España que llevan más de 50 días enjaulados.

"Nuestros perros no entienden de confinamiento y eso hace que haya conflictos entre ellos. A nivel físico, vamos a ver qué ocurre, ya que cuando los saquemos auguramos lesiones", explica Raúl Esteban.

Otro cazador, Salvador Pallarés, resume la petición al Gobierno: "Lo que pediría a la administración como deportista federado es que nos permita soltarlos en las zonas de adiestramientos que tenemos habilitadas en los cotos. No es un caricho, es una necesidad".