Carlos Sainz, Premio Princesa de Asturias de los Deportes: "He dado más vueltas a este discurso que kilómetros he recorrido"

"He dado más vueltas a este discurso que kilómetros he recorrido en un rally y he llegado a la conclusión de dar las gracias", así ha comenzado su discurso de agradecimiento un emocionado Carlos Sainz tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

En un país que destaca como uno de los mejores del mundo en el deporte, tiene aún más mérito llevarse un premio de esta magnitud, y Sainz lo sabe: "Soy consciente de la gran cantidad de deportistas que podrían estar aquí hoy en mi lugar, por lo que es un orgullo para mí".

"Gracias por el apoyo que han mostrado al deporte en este país. La Casa Real ha sido y sigue siendo nuestro mejor embajador. En este año tan complicado quiero hacer partícipe a todos los españoles y compartir con ellos mi sentimiento de alegría. Cualquier deportista sabe lo importante que es el apoyo de sus compatriotas", ha dicho el piloto tras un nuevo galardón.

"Cuando era un niño soñaba con ser piloto y levantar trofeos. Ese sueño es el que me empuja a seguir compitiendo al más alto nivel. Os animo a que luchéis por vuestros sueños. No os lo van a regalar pero recordad que los sueños se pueden cumplir"

Carlos Sainz también se ha pronunciado en su discurso sobre la difícil situación en España por la crisis del coronavirus: "Seremos capaces de vencer a la pandemia entre todos, unidos y con responsabilidad".