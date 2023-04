La brutal agresión a una surfista en un spot de Bali: "Esto es una locura. ¿Alguien sabe quiénes son?"

Las olas de Bali son un reclamo para los surfistas de todo el planeta. Sus excelentes rompientes, la regularidad de sus olas y el encanto de la isla son todo un sueño para cualquier surfista y cada año recibe a cientos de surfistas que sueñan con cabalgar en esas mitícas olas. Normalmente, el respeto y el orden son la norma entre las decenas de surfistas que día a día tratan de surfear en este paraíso de Indonesia, pero a veces suceden secuencias como la que sufrió la surfista Sara Taylor.

Y es que la surfista fue víctima de una vergonzosa e indignante agresión después de que un surfista le saltara una ola. En la imagen, compartida por la propia Sara Taylor, se puede ver como un surfista no respeta la preferencia y luego, un amigo de éste, la agrede de forma incomprensible.

"Tras saltarme mi primera ola, el amigo del surfista viene y me pega en la cara y luego a Charlie (el filmer) en la playa por grabarlo. Esto es una locura. ¿Alguien sabe quiénes son?", denunciaba Sara Taylor en sus redes sociales. La secuencia fue ampliamente compartida por los surfistas de todo el mundo y por figuras de este deporte como Kelly Slater.

JP Azevedo pide perdón por su agresión: "Perdí la cabeza"

Gracias a la repercusión de las imágenes, se pudo identificar a los dos implicados, los surfistas brasileños Joao Paulo Azevedo y Adriano Portela, Fue el propio Azevedo el que propino el puñetazo dentro del agua a Sara Taylor, una agresión que luego trato de justificar.

"La chica parecía un hombre, no sabía que era una mujer. Surfeaba como un hombre, vestía como un hombre, se metía en la ola de cualquiera, no respetaba a nadie. Y lo mismo hizo con mi amigo. Fui a preguntarle por qué lo había hecho. Me tiró agua en al cara. Luego perdí la cabeza por el estrés y la golpeé. No hice bien. Después vi que era una mujer. Iba con camiseta y no pude ver su bikini. Justo después me disculpé, vino un amigo mío y le dije que se calmara, que era una mujer. Ella y su novia me persiguieron, intentaron tirarme al suelo, rompieron algunos trozos de mi tabla. Ellas vinieron hacia mí, yo solo me defendí", explicó Joao Paulo Azevedo a un medio brasileño.

Las explicaciones del surfista brasileño no parecen haber convencido a nadie y su patrocinador ha decidido romper con Azevedo. Pero no ha quedado ahí la cosa. Carol Braga, expareja del surfista braseliño, se hacía eco de la agresión en sus redes sociales y explicaba el motivo por el que decidió poner fin a su relación con Azevedo.

"Me enamoré de JP Azevedo en 2018 y 2019. Terminamos el día que me agredió brutalmente y terminé en el hospital con traumatismo craneal. Me avergonzaba que me vieran, especialmente mi hija, a la que quiero tanto. Me aislé tres meses en una casa en Río hasta que se me fueron las marcas. Pero las del corazón siguen ahí. Es muy difícil todo esto, porque le amaba. Hoy, después de ver esta noticia, decidí hablar y exponerme. No sé si hago bien. Perdóname hija si no te gusta. Pero deseo más paz en el mundo", indicaba Carol Braga en su cuenta de Instagram.