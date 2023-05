Las imágenes que indignan a Serbia: así celebró Yabusele la victoria del Madrid ante Partizan

El Real Madrid de baloncesto hizo historia este pasado miércoles tras convertirse en el primer equipo que remonta un 2-0 en una eliminatoria de Playoffs de la Euroliga. Los blancos perdieron los dos primeros en casa pero igualaron la contienda en Belgrado haciéndose con dos victorias clave para terminar rematando en el Wizink unos días después. Su rival en la Final Four será el Barcelona de Jasikevicius en la segunda semifinal de forma consecutiva (los merengues se llevaron la del año pasado).

La eliminatoria entre Real Madrid y Partizan fue una de las más igualadas e increíbles que se han visto en los últimos años pero también pasó a la historia por un brutal enfrentamiento entre los jugadores al término del segundo partido en Madrid que terminó con victoria de los serbios. Punter, Yabusele, Exum, Llull, Musa y el resto de integrantes de ambas plantillas protagonizaron una multitudinaria y vergonzosa pelea que empañó la eliminatoria y que dejó como consecuencia varios sancionados: Yabusele 5 partidos, Punter 2 y Deck y Lessort con 1.

El jugador francés del Real Madrid fue objeto de muchas críticas tras ser uno de los artífices de la gresca y de practicar una lamentable llave de yudo a Dante Exum, que salió cojeando del Wizink pero pudo jugar el resto de partidos pese a estar "lesionado", dijo el australiano tras caer eliminado el pasado miércoles.

VÍDEO | Yabusele celebró saliendo a la cancha

El ambiente ya estaba caldeado a pesar de que Obradovic, entrenador de Partizan, intentara calmar los ánimos de sus aficionados en Belgrado. Buena prueba de ello ha sido la reacción de algunos serbios y otros aficionados al baloncesto tras ver las imágenes en las que Yabusele celebra el triunfo de su equipo en el 5º partido. El galo salió a la pista nada más terminar el partido todavía con jugadores de ambos equipos en la cancha para dirigirse al público: "Esto es Madrid", dijo Guerson.

Tras la pelea, las disculpas

"Hay que pedir perdón a nuestros aficionados y al baloncesto en general. No se tienen que ver estas situaciones pero con muchas pulsaciones se cometen errores y esto es lo que ha pasado", explicó Rudy Fernández después de la pelea. El veterano jugador blanco dejó ese día la cancha abrazado a Obradovic, entrenador de Partizan: "No sé qué puedo decir. Está en manos de árbitros y Euroliga. Creo que lo que ha ocurrido no es bueno para el basket, ni para la imagen de Real Madrid ni del Partizan", dijo el serbio.

Guerson Yabusele, uno de los artífices de la pelea, también pidió perdón en Instagram poco después: "Siento profundamente mi comportamiento en la reunión de anoche. El baloncesto siempre ha sido para mí, el campo de la deportividad y el respeto. Expreso mis sinceras disculpas al Partizan Belgrado, club con el que siempre hemos tenido excelentes relaciones, a Dante Exum y su familia, pero también a mis compañeros, a mi club y a todos los fans de este deporte", dijo el internacional por Francia.