El Real Madrid, a la Final Four tras una épica remontada ane el Partizan

El Real Madrid estará en la Final Four de la Euroliga en Kaunas después de firmar una histórica remontada en el quinto y último partido (98-94) de una serie increíble ante Partizán que ya es historia de la competición. Agarrados a un estelar 'Chacho' Rodriguez, los de Chus Mateo le dieron la vuelta a un partido que estaba prácticamente perdido en el tercer cuarto.

Nadie podía prever un final así a una serie que pareció partir hacia Belgrado sentenciada (0-2) y que el Real Madrid ha logrado dar la vuelta en un desenlace inverosímil. Si ya fue un doble milagro ganar dos partidos a domicilio en el infierno de Belgrado, lo de anoche en el WiZink fue completamente inexplicable.

El Real Madrid hace historia y se convierte en el primer equipo en las 17 eliminatoria que se decidieron en el quinto partido, incluidas las del Olympiacos y Mónaco, que superó un 2-0 adverso de salida y en casa.

El Partizán cosió al Real Madrid a triples en los dos primeros cuartos y llegó al descanso con un 39-55 que parecía definitivo. Pero el equipo blanco no se rindió y supo escalar un 'Everest' para meterse en la Final Four de Kaunas. El 'Chacho' se echó al equipo a la espalda y firmó una actuación para la historia que vale una Final Four.