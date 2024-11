Preocupación por Kyle Singler, ex del Real Madrid y la NBA: "Temo por mi vida"

La NBA y el baloncesto siguen conmocionados. Kyle Singler, que vistió la camiseta del Real Madrid, Detroit Pistons o Oklahoma Thunder, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram con un mensaje de auxilio que corre como la pólvora en redes sociales.

Completamente irreconocible, sin camiseta y a media luz, Singler hace un llamamiento porque teme por su vida y relata, asimismo, que está siendo silenciado cada día. De hecho, el mensaje que envía ha despertado la preocupación de varios de sus excompañeros.

"Siento que mi voz está siendo silenciada. Cada día me lanzan mierda a mi paso"

"Necesito hacer un comunicado porque siento que mi voz está siendo silenciada. Cada día me lanzan mierda a mi paso. He sido maltratado y han abusado de mí. Mi comunidad está jodida. Me han convertido en un experimento mental y temo por mi vida", arranca Singler.

"Todos los días miro para otro lado como alguien que pueda ser un problema y dificultar las cosas a la gente, cuando sólo intento ser útil. Siento que hay un propósito para no valorarme ni respetarme", abunda el estadounidense.

Reacciones

Las reacciones no se han sucedido. Kevin Love, Isaiah Thomas o Andre Drummond no han dudado en enviar un mensaje de apoyo al exalero. "Te amo Kyle. Ponte en contacto conmigo cuando puedas", postea Love. "A todos los que han pasado tiempo con Kyle Singler y cuyas vidas ha tocado: colmenlo con el amor y el apoyo que necesita y merece". "Aquí estamos para tí, ahora y siempre", dice Thomas. "No estás solo, hermano", escribe Drummond.

Carrera

En la NBA, Singler jugó de 2012 a 2015 en los Detroit Pistons y de 2015 a 2018 en los Oklahoma City Thunder. Antes, tras salir de la Universidad de Duke, jugó para el Lucentum Alicante (2011) y en el Real Madrid (2011-12). También jugó en el Monbus Obradoiro (2018-19) y terminó su carrera en el entonces Iberostar Tenerife (2019).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com