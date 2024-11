El Valencia Basket gana en Salónica entre muestras de solidaridad

Antes de comenzar el partido de Eurocup entre el Valencia Basket y el Aris de Salónica, el pabellón Nick Gallis Hall de Salónica se sumió en un respetuoso silencio. Los jugadores, cuerpo técnico y aficionados participaron homenaje en memoria de las víctimas de la reciente DANA que causó importantes daños en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

El temporal dejó fuertes lluvias e inundaciones que afectaron seriamente a diversos municipios de la región, con pérdidas materiales y personales incalculables y más de 200 muertos.

Solidaridad y apoyo desde Grecia

La iniciativa de recordar a los afectados partió del equipo griego, que ejercía de local. Todos los jugadores salieron a la cancha antes del encuentro con una camiseta negra en la que se podía leer, en letras amarillas: "Estamos con Valencia, compartimos vuestro dolor".

La afición respondió al homenaje con un aplauso unánime y sincero, subrayando el vínculo que el deporte puede crear en momentos de dificultad.

Un minuto de silencio por las víctimas de la DANA

Antes del encuentro se hizo un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Con los jugadores de ambos equipos abrazados en el círculo central, la escena cumplió literalmente con su denominación, pues no sonó melodía alguna. El bullicio natural de los pabellones griegos de baloncesto fue sustituido por un respetuosísimo silencio.

En un comunicado previo al partido, el Aris destacó la importancia de la unión entre los pueblos en situaciones difíciles, y remarcó su compromiso con la solidaridad como un valor esencial en el deporte. Las acciones del equipo griego resonaron profundamente en Valencia. Los jugadores del Valencia Basket jugaron, además, con un crespón negro en sus camisetas.

Un partido que trascendió el baloncesto

El partido, que terminó con una victoria para el Valencia Basket 59-63, tuvo un significado que fue más allá del resultado deportivo. La deportividad y el espíritu de hermandad entre ambos equipos se convirtieron en el centro de la noche, recordando la capacidad del deporte para unir culturas y superar fronteras.

"Representamos al pueblo de Valencia y eso no obliga a hacer las cosas lo mejor posible para no decepcionar a nadie"

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, remarcó "que el baloncesto, ha quedado muy claro, es muy poco importante, mucho menos de lo que muchas veces nos pensamos a nivel individual. Pero por poco importante que sea tenemos una responsabilidad porque representamos a mucha gente que lo está pasando mal. No es nada importante, no hemos arreglado nada pero. Pero eso siempre, no solo hoy".

Este encuentro de Eurocup fue el único que jugará el Valencia Basket esta semana pues las competiciones deportivas siguen aún suspendidas en la Comunidad Valenciana y su partido de Liga ACB contra el Zaragoza ha sido aplazado.

