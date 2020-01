Los Thunder anulan la fiesta de los 30.000 puntos de LeBron James con una paliza ante los Cavs

El base Ricky Rubio volvió a ser el director del juego de los Jazz de Utah que esta vez si consiguieron la victoria, lo mismo que lo hicieron los Bulls de Chicago, gracias a la ayuda que tuvieron del ala-pívot Nikola Mirotic, que además fueron los mejores jugadores españoles en la jornada sabatina de la NBA.

That's a dub here in SLC 🔥#takenote #LACatUTA pic.twitter.com/aqfKCa2VUe