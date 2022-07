Rudy Fernández, sobre la nacionalización de Lorenzo Brown: "No me parece bien"

Rudy Fernández se sumó a las críticas a la Federación Española de Baloncesto y a su presidente, Jorge Garbajosa, tras la nacionalización por "carta de naturaleza" de Lorenzo D'Onte Brown. El jugador del Real Madrid se une de esta forma a las manifestaciones hechas por el sindicato de jugadores.

"Ya se lo he dicho al presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, y como capitán tenía que dar mi opinión. No me parece bien. Me enteré por la prensa de que habían nacionalizado a ese jugador, que no tenía ningún vínculo con el país, y él me lo explicó", relató el mallorquín.

"Ibaka y Mirotic tenían una vinculación especial con España"

El revuelo surge al ser un "fichaje" para el combinado español, sin parecido a otras nacionalizaciones recientes como la de Nikola Mirotic o Serge Ibaka. No existe un vínculo que relacione a Lorenzo Brown con España más allá del interés deportivo y de la petición de Sergio Scariolo, con el que coincidió en Toronto Raptors, para cubrir la maltrecha posición de base.

"Yo tenía la referencia de haber jugado con Mirotic y con Ibaka. Son jugadores extranjeros, pero se han formado en una cantera de España desde muy pequeños y en ese sentido tenían una vinculación especial con nuestro país", añadió Rudy sobre la diferencia entre ambas situaciones.

"Hay españoles que se han ganado esa plaza"

El madridista defendió a sus compañeros de selección y a los que juegan las famosas 'Ventanas FIBA', pero admitió que si finalmente el estadounidense forma parte del plantel "habrá que ayudarlo al máximo".

"Si Lorenzo Brown está, hay que intentar ayudarlo el máximo posible porque al final él también nos ayudará a competir. Pero hay muchos jugadores españoles que se han ganado estar en esa plaza y, al final, quizás no tendrán el reconocimiento que se merecen al haber fichado a ese jugador", expuso el mallorquín.

La Asociación de Baloncestistas Profesionales se pronunció en términos similares. "Estas acciones, lejos de ayudar, dinamitan las expectativas de los jugadores, alejan al aficionado y eliminan el mérito deportivo que permite soñar con jugar en la selección nacional", reflejaron en un comunicado.

Respeto al club en la destitución de Pablo Laso

El alero fue más prudente en el huracán que ha provocado la destitución de Pablo Laso como entrenador del Real Madrid. Rudy elogió a su extécnico, al que catalogó como "referente", pero destacó que hay que "respetar las decisiones del club" y que "el Real Madrid está por encima de todo".

"El club tomó esa decisión y hay que respetarla. Pablo ha tenido el infarto al final de la temporada y él, a lo mejor, se veía con posibilidades de seguir pero el Madrid no lo veía así. Somos gente de club. El Madrid está por encima de todos, tanto si eres leyenda o no, al final somos deportistas que nos debemos al club", indicó.

"De estas cosas me he informado por la prensa y no he podido hablar ni con el Madrid, ni con Pablo. Pero el resumen es que estamos a las decisiones del club, nos agraden o no. Quizás, las cosas se podrían haber hecho de otra manera, porque Pablo ha demostrado en las dos últimas décadas que ha sido un referente al hacer al Madrid todavía más grande", concluyó.