Tavares, sobre la salida de Pablo Laso: "Sin ti es como si faltara la corona de nuestro escudo"

Las reacciones al despido de Pablo Laso continúan y ahora ha sido Edy Tavares, pívot del Real Madrid, el que ha dado su opinión sobre el asunto. El jugador caboverdiano ha sido muy claro en un mensaje en sus redes sociales.

"Todavía no me lo creo, sin ti es como si faltara la corona de nuestro escudo, pero bueno, tal y como están las cosas, hoy en día se puede esperar de todo!!! Muchas gracias por la llamada y la confianza que me trasmitiste para poder volver a Europa. Leyenda blanca", explicó Tavares en su cuenta de Twitter.

Edy Tavares lamentó así la marcha de Pablo Laso, despedido por el Real Madrid por "razones médicas", según explicó el club blanco. Una versión que fue contestada por el propio Laso, quien aseguró que los médicos le habían dado el ok para entrenar a cualquier equipo profesional.

La realidad es que Pablo Laso ya es historia del Real Madrid, equipo con el que ha ganado 22 títulos en 11 temporadas al frente del banquillo blanco.

Chus Mateo ya ha sido confirmado como el nuevo entrenador del Real Madrid y ha firmado con el club blanco hasta 2024.