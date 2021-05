El Real Madrid, eliminado de la Euroliga tras caer en el quinto partido ante el Anadolu Efes

No pudo ser. El Real Madrid de Pablo Laso no pudo obrar una histórica remontada ante el Andolu Efes y cayó en el quinto partido (88-83) en el quinto partido de la serie, una derrota que deja al equipo español fuera de la Final Four de Colonia.

El Real Madrid luchó hasta el final pero acabó cediendo en el quinto partido tras haber igualado un 2-0 en contra tras los dos primeros encuentros.

Los blancos, que tras las dos primeras derrotas en el Sinam Erdem habían logrado empatar la serie, buscaban su octavo pase a semifinales de los últimos diez años, para lo que necesitaban algo que nadie ha conseguido en la máxima competición continental, levantar un 2-0 en contra. Lo tuvieron en sus manos durante muchos minutos, pero acabaron cediendo ante el mayor acierto local en los momentos decisivos.

Porque a 38 segundos del final, y con empate a 80 en el marcador, un lejano triple de Krunoslav Simon cuando se acababa la posesión rompió los esquemas de los hombres de Pablo Laso, que ya no fueron capaces de recuperarse y fallaron los lanzamientos posteriores que les hubieran devuelto al partido.