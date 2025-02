Carlo Ancelotti: "Tebas falta el respeto a millones de madridistas"

Carlo Ancelotti comparece en rueda de prensa antes de la ida de semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Repasamos aquí sus titulares más destacados:

Ida de semifinales coperas: "Siempre ha sido difícil jugar contra la Real Sociedad, es una semifinal y es importante para ambos. Será un partido igualado y entretenido porque ellos juegan bien al fútbol y nosotros queremos seguir con nuestra dinámica"

Mbappé: "Mañana viaja y puede jugar, ha tenido un problema con un diente (le han quitado una muela). Todos los que viajan tienen posibilidad de jugar. También Endrick"

Respuesta a Tebas que llamó al Madrid "club llorón": "Tebas habla demasiado del Real Madrid. Desde que estoy aquí... Falta el respeto a millones de madridistas hablando así. Hay temas más importantes y un presidente de la Liga tiene que enfocarse más en resolver los problemas del fútbol español"

Arda Güler y sus minutos: "Todos los que tengan dudas pueden venir a mi despacho. Leo que hay un 'caso Güler', pero todavía ese caso no ha llegado aquí. Quiere jugar, como todos, pero es un proceso para él y como para todos los jóvenes. Pasó con Rodrygo, Vinícius, Valverde... Necesita tiempo para incorporarse a la mejor plantilla del mundo, aquí la competencia es muy alta. Todo el mundo lo entiende y el que no lo entienda, tiene que hacerlo"

Críticas en las radios: "Mensaje no, veo que hay crítica pero yo creo que es un problema de veteranía. A todo el mundo le gusta la juventud y los veteranos es un poco como los abuelos, que te cansa verlos todos los días y creo que eso me pasa también a mí. La gente está cansada de ver mi cara todos los días, lo entiendo... pero hay que tener en cuenta que yo me considero un niño y que solo la edad me condena. Pero la experiencia, conocimiento o la veteranía no la puedes comprar, ni estudiar... solo te la puede dar el tiempo. Algo he entendido después de 40 años de fútbol"

Fede Vaverde: "Podría (jugar) porque está bastante bien. Tengo que evaluar porque también Lucas y Alaba han vuelto de lesión y jugaron de inicio"

Renovación de Modric: "Yo te digo que no entro en este tema como no lo hice el año pasado. Lo hablará el club con los jugadores como el año pasado con Nacho, Kroos o el propio Modric. Las leyendas tienen el derecho de hacer lo que quieran, esta es la idea del club. Así que hablará con el club y tomarán la mejor decisión para todos"

Alaba: "Ha jugado 70 minutos, la rodilla está perfecta y no ha tenido problema de recuperación. Ha jugado muy bien, muy cómodo, está completamente recuperado. Obviamente tenemos que tener en cuenta la rodilla por los posibles problemas musculares porque ha vuelto después de 14 meses"

Tebas y su "madridista con vergüenza": "No sé qué vergüenza tiene, pero creo que todos están orgullosos de ser aficionados de este club"

Asencio y ¿sus debilidades técnicas?: "Me he equivocado, si lo he dicho me he equivocado. Obviamente es un joven y tiene que aprender muchas cosas, adaptarse, estamos trabajando con él como hacemos con todos los jóvenes que vienen de la cantera. No hemos trabajado lo técnico con él, sobre todo hemos trabajado lo táctico. Es muy agresivo y a veces la agresividad no es lo más indicado, sobre todo en el área porque te puede caer un penalti. Pero hemos trabajado en esto y lo está haciendo muy bien. No tenemos ninguna duda. Raúl ha sido una sorpresa para todo el mundo, de verdad. Para mí también"

Un vestuario sin egos: "Tenemos un buen ambiente en este sentido, la vuelta de Mbappé que ha llegado con mucha humildad y un perfil bajo ha mejorado el ambiente. Ha llegado uno de los mejores jugadores del mundo y a nivel de ego no ha cambiado absolutamente nada. Hemos perdido piezas importantes a nivel de personalidad que tienen que ser compensadas por otros futbolistas más jóvenes. Hemos perdido a Nacho, Kroos, Carvajal... Son piezas que forman el ambiente en el vestuario y poco a poco los jóvenes tienen que tomar en este sentido más protagonismo"

¿Qué habría pasado si el 'caso Negreira' llega a pasar en el Madrid?: "Esto yo no lo puedo contestar, pero lo que veo es que hay un procedimiento judicial y todos estamos esperando la resolución. Tenemos que seguir siendo pacientes porque todo saldrá"

Calendario: "Teniendo en cuenta el calendario absurdo que tenemos todos los equipos lo estamos haciendo muy bien. Todos los equipos que pelean, luchan, lo están haciendo muy bien, porque es un calendario que no se puede sostener. En 50 días, estamos ya en la vuelta de cuando jugaba yo, 17 partidos. Increíble. Me canso yo y os estáis cansando vosotros. Por lo que oigo y veo. Necesitamos descanso".

Más sobre Arda Güler y los jóvenes como Endrick: "Por las características Endrick no va a ser Rodrygo ni Vinícius... pero va a ser un gran delantero. No tengo ninguna duda. No hay caso Endrick, de momento (risas)… a ver qué pasa"

Actitud de Tebas comparado con presidentes de otras Ligas: "No recuerdo. Es un conflicto. En el Milan, el presidente de la Liga era Galliani y entonces yo no lo puedo tocar. Para mí, Galliani siempre tenía y tiene razón para mí; es el mejor director del mundo"

Sobre el entorno de Güler: "Estoy todos los días con ellos. Todos los días le veo más o menos contento y es normal. No quiero ver a un jugador feliz cuando no juega, quiero ver a un jugador que quiere jugar, que trabaja y aprende. Pero esto es una pequeña parte del tiempo que yo paso con él; él pasa mucho tiempo con otras personas. No sé si tienen la misma idea que tengo yo con él para que mejore y pueda jugar pronto en el Real Madrid. Esto es una falta de comunicación"

