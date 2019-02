Kareem Abdul-Jabbar subasta cuatro de sus anillos de campeón de la NBA con fines solidarios

El legendario pívot Kareem Abddul-Jabbar ha puesto a subasta cientos de artículos de su colección de recuerdos, entre los que se encuentran cuatro de los cinco anillos de campeón de la NBA que consiguió con Los Angeles Lakers.

La mayor parte de los ingresos de la subasta, que estará a cargo de la compañía Goldin Auctions, van a estar destinados a su organización benéfica de la "Fundación Skyhook" para ayudar a los niños a aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Además de los anillos de campeonato de 1980, 1985, 1987 y 1988, que ganó como miembro de los Lakers, Abdul-Jabbar está subastando el uniforme, firmado e inscrito, que usó durante su partido final en 1989. Durante su brillante carrera profesional de 20 temporadas, fue el primer jugador de la NBA que lo consiguió, Abdul-Jabbar acabó con la mejor marca de todos los tiempos al conseguir 38.387 puntos.

También alcanzó los 17.440 rebotes y 3.189 rebotes en los 1.560 partidos que disputó con los equipos de los Bucks de Milwaukee, con quienes ganó su primer anillo de campeón de la NBA. Luego obtuvo otros cinco con los Lakers.

"Cuando se trata de elegir entre guardar un anillo de campeonato o un trofeo en una habitación, o brindarles a los niños la oportunidad de cambiar sus vidas, la elección es bastante simple. Véndalo todo", escribió Abdul-Jabbar en su blog acerca de por qué realiza una subasta con los objetos de valor de su historia deportiva.

Abdul-Jabbar, de 71 años, también escribe que "Mirando hacia atrás en lo que he hecho con mi vida, en lugar de contemplar el brillo de las joyas o el chapado en oro que celebran algo que logré hace mucho tiempo, preferiría mirar la cara encantada de un niño que tiene la oportunidad de estudiar y pensar lo que puede hacer en el futuro".

Decenas de artículos

El legendario exjugador dijo que solo pensar en esa realidad es algo que no tiene precio, mientras reitera que no pasa por ningún tipo de problema económico y la subasta no tiene ese fin. Algunos de los anillos de campeonato comienzan con una oferta mínima de 60.000 dólares. También están disponibles en el sitio web camisetas, uniformes, trofeos e incluso varias llaves de las ciudades que recibió.

"Dado que mi vida aún se está desarrollando y en constante evolución, estoy menos ligado personalmente a esos elementos materiales que al deseo de crear una nueva historia para mí y el porvenir de otros", subrayó Abdul-Jabbar. "Dar a niños de bajos recursos económicos la oportunidad de crecer como estudiantes de ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería es algo grande".