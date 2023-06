Jasikevicius denuncia insultos racistas contra Nnaji: "Esto no va con lo que decís de los valores del Real Madrid"

El Barcelona se proclamó campeón de la ACB tras barrer en tres partidos al Real Madrid, un título que supuso el último partido de Mirotic y que quedó ensombrecido por los insultos de algunos aficionados del Real Madrid a los jugadores del Barcelona a su llegada al WiZink Center antes del tercer partido de la final.

Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça, denunció ese episodio y los insultos racistas al pívot nigeriano James Nnaji y aseguró que esto "tiene que parar ya".

"Escucho mucho sobre Vinícius y ahora tenemos que hablar nosotros de lo que pasa. Esto tiene que parar ya. Esto no va con lo que decis de los valores del Real Madrid y con sus seguidores y tenemos que estar muy enfadados. Esto no puede ser, me da igual que sea un jugador del Real Madrid o del Barça o de otro equipo, no puede ser, hay que controlar esto y pelear contra esto y lo vamos a hacer porque más importante que el título es esto", denunció Jasikevicius en la rueda de prensa posterior al partido.

"James es un chico estupendo y queremos que se pare esto y se deje de hablar de esto", apuntó el entrenador del Barcelona.

El autobús del Barcelona fue recibido con intolerables y lamentables insultos por parte de un grupo de aficionados del Real Madrid. Los jugadores de Jasikevicius tuvieron que escuchar auténticas barbaridades, como "Barça, racista, España es madridista", "hijos de p***", "perros" o "ratas asquerosas".

"El segundo partido fue una enorme demostración de carácter"

Respecto al título de la ACB, Sarunas Jasikevicius, indicó que fue una demostración enorme de carácter tras lo ocurrido en la Final Four de la Euroliga en Kaunas.

"El segundo partido fue una enorme demostración de carácter tras el palo duro de Kaunas (cuando perdieron la Euroliga) y después el equipo ha sabido recuperarse e incluso hemos jugado nuestro mejor baloncesto de la temporada", resumió el técnico lituano, que añadió que la serie de semifinales contra el Unicaja y el ambiente del Martín Carpena "preparó muy bien" a su equipo para la final.

"Hoy el equipo ha sabido mucho adelantarse, incluso hemos jugado nuestro mejor baloncesto de la temporada. Pocas temporadas salen exactamente como lo habíamos planificado. Es muy difícil de decir, en algunas situaciones de partido no estuvimos a la altura", analizó Jasikevicius.

"A partido único puede pasar de todo y por desgracia fue en contra nuestra. Pero bueno, en cinco u ocho años nadie va a recordar lo que pasó, solo que el campeón es éste y es lo que hay", indicó el técnico lituano sobre aquel partido de la Euroliga.

Por último, Jasikevicius elogió la actuación de Nikola Mirotic sabiendo que no seguirá la próxima temporada por una decisión del club.

"Ha sacado lo mejor de sí mismo cuando la cosa estaba peor para él, cuando había más ruido en su contra. Ha sabido poner todo eso a un lado. Ya ha habido muchas opiniones sobre lo que está pasando en el club, pero yo me quedo con el carácter del equipo, de no rendirse después de un palo como el de la Euroliga", finalizó el entrenador del Barcelona.