Nikola Mirotic confirma su salida del Barça: "No me han dicho el motivo"

La bomba de la marcha de Nikola Mirotic del Barcelona ha estallado a horas de comenzar la final de la ACB ante el Real Madrid. El club ha comunicado al jugador hispano-montenegrino que no seguirá, aunque no le ha detallado, según el propio Mirotic, la razón de esa decisión.

"Sinceramente, no me han dicho el motivo. Simplemente, primero me hubiese gustado que se me hubiera transmitido de otra manera, en otro tiempo y tal vez la gente de más de arriba", explicó Mirotic en una entrevista a Mundo Deportivo.

Mirotic ha asegurado que "en ningún momento" el club ha hablado con él "de una posible rebaja" de su sueldo, algo a lo que, según ha dejado entrever, habría estado dispuesto.

"Mi agente se ha sentado con ellos (después de conocer la decisión del club de rescindir los dos años que le quedan de contrato) y ha preguntado que, si era un tema económico, se podía hablar para ver si podemos hacer algo", ha asegurado la estrella del Barcelona.

"Yo soy muy feliz en Barcelona.. ¿Dónde voy a estar mejor?"

"Mirotic hubiera hecho algo seguro. Yo ya ayudé una vez al club. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no sentarse? ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no ver cómo podemos ayudarnos unos a otros? Yo soy muy feliz en Barcelona y mi familia también. ¿Dónde voy a estar mejor? Pero no ha sido posible porque las decisiones han sido muy claras. Y las explicaciones al final han sido que el club quiere ir por otro camino", indicó Nikola Mirotic.

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, no duda en que Mirotic "seguirá dándolo todo" en la final de la ACB contra el Real Madrid pese su más que posible salida del club catalán cuando termine la temporada.

"Mirotic está muy metido en lo que tiene que hacer. Lo hemos visto en su entrega total en los partidos contra el Unicaja y el Valencia. Él sabe diferenciar las dos cosas. Tengo mucha confianza en que seguirá dándolo todo", aseguró el preparador lituano.

"Esta noticia sale hoy, pero desde dentro llevamos hablando de esto hace tiempo. Que esta noticia salga hoy no quiere decir que se produzca hoy. Su respuesta ha todo lo que ha pasado en los últimos partidos ha sido increíble", ha explicado Sarunas Jasikevicius.

El jugador del Barça Alex Abrines explicó que el cuadro culé está "centrado" en ganar la Liga Endesa con la final en juego ante el Real Madrid desde este viernes, a pesar de la noticia de la marcha a final de temporada de Nikola Mirotic.

"El equipo está centrado, hay un título en juego. Siempre hay rumores, veremos qué pasará, pero todos queremos ganar", zanjó Abrines sobre el caso Mirotic.