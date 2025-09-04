Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Eurobasket | España 86-90 Grecia

España roza la proeza ante Grecia pero se ahoga en la orilla y se despide del Eurobasket

España llevó al límite a la Grecia de Giannis Antetokounmpo en un duelo tremendo en Limassol (Chipre). España se despide del Eurobasket y cierra una etapa de oro con Scariolo al frente del combinado nacional.

Giannis Antetokounmpo machaca el aro espa&ntilde;ol

Giannis Antetokounmpo machaca el aro españolEfe

Una vez más España estuvo muy cerca de romper los pronósticos, la gesta la llegó a rozar con los dedos, cuando logró ponerse por delante en el marcador ante Grecia en el último cuarto, pero esta vez salió cruz. No pudo ser y se cierra una etapa dorada, la de Sergio Scariolo al frente del combinado nacional. La derrota (86-90) en Limassol confirma la prematura eliminación de España y el final de una época con Sergio Scariolo al frente del banquillo nacional. El equipo español entrega su corona continental, habrá que ver qué equipo la recoge...

Con el de Brescia a los mandos, la selección española de baloncesto ha conquistado un Mundial (2019) y cuatro Europeos (2009, 2011, 2015 y 2022). Se cierra una etapa gloriosa para el basket español, habrá que ver si con su sustituto, sea quien sea, regresan los éxitos de un equipo que nunca se da por vencido, inasequible al desaliento.

Porque durante varios minutos Grecia y todo el basket europeo volvió a temer la enésima resurrección de España, cuando se colocó por delante a siete minutos del final. Los de Scariolo murieron en la orilla, peleando y demostrando que este equipo no sabe de imposibles.

'Anteto' y los fallos desde el tiro libre condenan a España

Giannis Antetokounmpo (25 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias y 35 de valoración) fue el verdugo de España y el encargado de certificar su prematura eliminación en el Eurobasket. El gigante de los Bucks y la falta de acierto desde los tiros libres (Juancho falló tres seguidos, Santi Aldama uno en una serie de dos y López-Arostegui otro en una serie de tres) en los último minutos del choque condenaron al combinado español.

Se va España del Eurobasket y acaba la época de Scariolo al frente del combinado nacional. Solo queda dar las gracias al italiano y esperar que España no tarde demasiado tiempo en volver a dominar el baloncesto europeo y mundial.

