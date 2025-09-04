España golea a Bulgaria en Sofía y comienza con buen pie el camino hacia el Mundial 2026

España arrancó el camino hacia el Mundial 2026 con una cómoda victoria (0-3) ante Bulgaria en Sofia. La actual campeona de Europa despachó su primer partido clasificatorio para la Copa del Mundo del próximo verano con tremenda suficiencia, un duelo que finiquitó en los primeros 45 minutos con los goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino. Turquía espera a los de Luis de la Fuente el próximo domingo en Konya.

España confirmó que la diferencia actual con Bulgaria es enorme. El equipo de Luis de la Fuente es una máquina engrasada y poco importó que piezas clave como Rodri y Carvajal aún estén regresando de sus graves lesiones. A esta España le sobra calidad por los cuatro costados y, pese a que aún hay que firmar la clasificación y solventar la encerrona que espera el domingo en Turquía, se presentará en Brasil como una de las candidatas al título.

La resistencia de Bulgaria duró cinco minutos, el tiempo que le costó a Zubimendi encontrar una grieta en la defensa búlgara y filtrar un pase en profundidad a Mikel Oyarzabal que no falló.

España dominaba a placer en el Vasil Levski National Stadium de Sofía y, a la media de hora de juego, llegó el segundo gol. Marc Cucurella volvió a demostrar que es un lateral con alma de extremo. Le cayó un rechace en área de Bulgaria y el habilidoso jugador del Chelsea soltó un zambombazo tremendo a la escuadra.

El festival de España en Sofía lo completó Mikel Merino a los 38 minutos del primer tiempo. Lamine Yamal botó el córner desde la derecha y el futbolista del Arsenal realizó uno de sus vuelos sin motor para anotar el tercero con un inapelable remate de cabeza. A muchos les vino al recuerdo su gol ante Alemania en la Eurocopa.

Carvajal y Rodri regresan con España

En el segundo acto España rozó el cuarto gol en un par de ocasiones de Merino (al palo) y Lamine Yamal, pero el marcador ya no se movió. Luis de la Fuente puedo realizar cambios pensando en la 'final' que espera el próximo domingo ante Turquía en el Estadio Konya Büyükşehir de Konya. Otra de las grandes noticias para España fue volver a ver a Dani Carvajal y Rodri jugando con la camiseta del combinado nacional. Jesús Rodríguez gozó de sus primeros minutos con el combinado nacional.

España sigue en la línea que le llevó a conquistar la Eurocopa en Alemania hace un año. Un equipo que invita a soñar con jugadores como Pedri, Lamine Yamal, Zubimendi, Nico Williams, Mikel Merino, Huijsen, Cucurella, Pau Cubarsí, Oyarzabal, Carvajal, Rodri... ¡Que no pare la fiesta!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com